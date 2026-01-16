https://1prime.ru/20260116/zaporozhe-866559377.html

В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света

2026-01-16T09:44+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Более 76 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области из-за атаки ВСУ, работы по восстановлению продолжаются, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Ранее сообщалось, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате ночной атаки ВСУ. "По состоянию на 08.00 зафиксировано 76 141 отключенный потребитель. Обстановка остается напряженной из-за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий. Аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме для максимально оперативного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении минэнерго. По данным министерства, полностью отключены от электричества села Зеленый Гай, Подгорное, Широкое (Васильевский муниципальный округ), частично: село Великая Знаменка (Каменка‑Днепровский муниципальный округ), село Новое (Токмакский муниципальный округ), города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск.

