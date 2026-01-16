Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/zaporozhe-866559377.html
В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света
В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света - 16.01.2026, ПРАЙМ
В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света
Более 76 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области из-за атаки ВСУ, работы по восстановлению продолжаются, сообщает пресс-служба... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:44+0300
2026-01-16T09:44+0300
запорожская область
бердянск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_58e4ae2af09cdb4e4546a411f53887fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Более 76 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области из-за атаки ВСУ, работы по восстановлению продолжаются, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона. Ранее сообщалось, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате ночной атаки ВСУ. "По состоянию на 08.00 зафиксировано 76 141 отключенный потребитель. Обстановка остается напряженной из-за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий. Аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме для максимально оперативного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении минэнерго. По данным министерства, полностью отключены от электричества села Зеленый Гай, Подгорное, Широкое (Васильевский муниципальный округ), частично: село Великая Знаменка (Каменка‑Днепровский муниципальный округ), село Новое (Токмакский муниципальный округ), города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск.
https://1prime.ru/20260113/obstrely-866440855.html
запорожская область
бердянск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_52:0:909:643_1920x0_80_0_0_18f796955809b5ba010f940c6becd9f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запорожская область, бердянск, всу
Запорожская область, Бердянск, ВСУ
09:44 16.01.2026
 
В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остались без света

В Запорожской области более 76 тысяч абонентов остаются без электричества из-за атаки ВСУ

© пресс-служба "Россетей"«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2. Архивное фото
© пресс-служба "Россетей"
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - ПРАЙМ. Более 76 тысяч абонентов остаются без электричества в Запорожской области из-за атаки ВСУ, работы по восстановлению продолжаются, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
Ранее сообщалось, что около 87 тысяч человек остались без электричества в Запорожской области в результате ночной атаки ВСУ.
"По состоянию на 08.00 зафиксировано 76 141 отключенный потребитель. Обстановка остается напряженной из-за высокой дроновой активности, что затрудняет проведение восстановительных мероприятий. Аварийные службы продолжают работу в усиленном режиме для максимально оперативного восстановления электроснабжения", - говорится в сообщении минэнерго.
По данным министерства, полностью отключены от электричества села Зеленый Гай, Подгорное, Широкое (Васильевский муниципальный округ), частично: село Великая Знаменка (Каменка‑Днепровский муниципальный округ), село Новое (Токмакский муниципальный округ), города Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск.
Ремонт линии электропередач
В Запорожской области около двух тысяч абонентов остались без света
13 января, 14:26
 
Запорожская областьБердянскВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала