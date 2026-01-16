"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе

https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866593475.html

МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его слова приводит издание Страна.ua. "Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. <…> Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", — заявил глава киевского режима. В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить соглашение, а в задержке с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации посетить Россию в январе сообщило ранее агентство Bloomberg. По его информации, представители США намерены обсудить гарантии безопасности Киеву и продемонстрировать проекты планов по урегулированию конфликта. Обсуждение мирного плана США В начале декабря Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной США, но взаимовыгодный вариант найти не удалось. Как отметил президент, Вашингтон разбил 27 пунктов первоначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их по отдельности. Через несколько дней в Берлине состоялась встреча представителей США и Украины, содержание которой позже передали России через главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что стороны достигли согласия по 95 процентам вопросов. После этого американский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой, в ходе которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в ходе беседы глава Белого дома допустил пересмотр подхода при сотрудничестве с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва после действий Киева пересмотрит свою переговорную позицию.

