Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе - 16.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260116/zelenskiy-866593475.html
"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе
"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе - 16.01.2026, ПРАЙМ
"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе
Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T22:58+0300
2026-01-16T22:58+0300
общество
мировая экономика
сша
москва
киев
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
reuters
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его слова приводит издание Страна.ua. "Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. &lt;…&gt; Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", — заявил глава киевского режима. В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить соглашение, а в задержке с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации посетить Россию в январе сообщило ранее агентство Bloomberg. По его информации, представители США намерены обсудить гарантии безопасности Киеву и продемонстрировать проекты планов по урегулированию конфликта. Обсуждение мирного плана США В начале декабря Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной США, но взаимовыгодный вариант найти не удалось. Как отметил президент, Вашингтон разбил 27 пунктов первоначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их по отдельности. Через несколько дней в Берлине состоялась встреча представителей США и Украины, содержание которой позже передали России через главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что стороны достигли согласия по 95 процентам вопросов. После этого американский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой, в ходе которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в ходе беседы глава Белого дома допустил пересмотр подхода при сотрудничестве с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва после действий Киева пересмотрит свою переговорную позицию.
сша
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, москва, киев, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, reuters, bloomberg, всу
Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Reuters, Bloomberg, ВСУ
22:58 16.01.2026
 
"Не на одной стороне". Зеленский сделал громкое заявление о Трампе

Зеленский заявил о разногласиях с США по проекту мирного соглашения

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом подтвердил разногласия с США по ряду пунктов проекта мирного соглашения с Россией, его слова приводит издание Страна.ua.
"Я думаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. <…> Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне", — заявил глава киевского режима.
В четверг глава Белого дома заявил Reuters, что Москва готова заключить соглашение, а в задержке с разрешением конфликта виноват Зеленский. О планах американской делегации посетить Россию в январе сообщило ранее агентство Bloomberg. По его информации, представители США намерены обсудить гарантии безопасности Киеву и продемонстрировать проекты планов по урегулированию конфликта.

Обсуждение мирного плана США

В начале декабря Владимир Путин принял американскую делегацию в Кремле. Стороны обсудили суть инициативы, предложенной США, но взаимовыгодный вариант найти не удалось. Как отметил президент, Вашингтон разбил 27 пунктов первоначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их по отдельности.
Через несколько дней в Берлине состоялась встреча представителей США и Украины, содержание которой позже передали России через главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
В конце декабря Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским во Флориде. По итогам встречи глава Белого дома заявил, что стороны достигли согласия по 95 процентам вопросов. После этого американский лидер провел телефонный разговор с российским коллегой, в ходе которого Путин сообщил о попытке ВСУ атаковать его резиденцию.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в ходе беседы глава Белого дома допустил пересмотр подхода при сотрудничестве с Зеленским. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва после действий Киева пересмотрит свою переговорную позицию.
 
ОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинReutersBloombergВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала