ВС России освободили Жовтневое в Запорожской области

2026-01-16T12:48+0300

россия

общество

запорожская область

рф

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

запорожская область

рф

2026

россия, общество , запорожская область, рф