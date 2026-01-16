https://1prime.ru/20260116/zhovtnevoe-866566297.html
ВС России освободили Жовтневое в Запорожской области
2026-01-16T12:48+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области, сообщило Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Жовтневое Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
