Золото дешевеет на фоне нескольких факторов - 16.01.2026
Золото дешевеет на фоне нескольких факторов
Золото дешевеет на фоне нескольких факторов - 16.01.2026, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне нескольких факторов
Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно... | 16.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-16T09:07+0300
2026-01-16T09:07+0300
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, - до 4 615,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки драгоценного металла опустились на 0,46%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,21% - до 91,285 доллара за унцию. &quot;Понижение котировок золота началось преимущественно тогда, когда произошло некоторое... снижение вероятности какого-либо вмешательства США в социальной напряженности в Иране... Мы также видим, что поступают данные из США, которые показывают отсутствие необходимости в срочном снижении учетной ставки регулятора&quot;, - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).Решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США, в частности по учетной ставке, могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Кроме того, при снижении геополитической напряженности в мире спрос на золото со стороны инвесторов, как на надежный актив может ослабевать, что оказывает понижательное воздействие на его котировки.
09:07 16.01.2026
 
Золото дешевеет на фоне нескольких факторов

Цены на золото снижаются на данных из США по инфляции в Иране

Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 8.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, - до 4 615,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки драгоценного металла опустились на 0,46%.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,21% - до 91,285 доллара за унцию.

"Понижение котировок золота началось преимущественно тогда, когда произошло некоторое... снижение вероятности какого-либо вмешательства США в социальной напряженности в Иране... Мы также видим, что поступают данные из США, которые показывают отсутствие необходимости в срочном снижении учетной ставки регулятора", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).

Решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США, в частности по учетной ставке, могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Кроме того, при снижении геополитической напряженности в мире спрос на золото со стороны инвесторов, как на надежный актив может ослабевать, что оказывает понижательное воздействие на его котировки.
