https://1prime.ru/20260116/zoloto-866557722.html

Золото дешевеет на фоне нескольких факторов

Золото дешевеет на фоне нескольких факторов - 16.01.2026, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне нескольких факторов

Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно... | 16.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-16T09:07+0300

2026-01-16T09:07+0300

2026-01-16T09:07+0300

рынок

торги

мировая экономика

сша

иран

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/76750/96/767509655_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_e6b7134a6aec225917dcbacfba8a777b.jpg

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу утром, продолжая отрицательную динамику предыдущего дня, на фоне нескольких факторов, в том числе сигналов относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,86 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,17%, - до 4 615,74 доллара за тройскую унцию. По итогам торгов четверга котировки драгоценного металла опустились на 0,46%. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 1,21% - до 91,285 доллара за унцию. "Понижение котировок золота началось преимущественно тогда, когда произошло некоторое... снижение вероятности какого-либо вмешательства США в социальной напряженности в Иране... Мы также видим, что поступают данные из США, которые показывают отсутствие необходимости в срочном снижении учетной ставки регулятора", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Кайла Родду (Kyle Rodda).Решения относительно денежно-кредитной политики ФРС США, в частности по учетной ставке, могут оказывать влияние на курс доллара, к которому чувствительно золото. Кроме того, при снижении геополитической напряженности в мире спрос на золото со стороны инвесторов, как на надежный актив может ослабевать, что оказывает понижательное воздействие на его котировки.

https://1prime.ru/20260115/zoloto-866527859.html

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, мировая экономика, сша, иран, comex