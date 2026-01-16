https://1prime.ru/20260116/zoloto-866578566.html
Доля золота в международных резервах России выросла на 11,2%
МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Доля золота в международных резервах России по итогам прошлого года выросла на 11,2 процентного пункта, составив 43,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Ранее в пятницу регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 января выросли до 754,9 миллиарда долларов с 734,6 миллиарда на 1 декабря. Вложения России в золото в годовом выражении выросли в 1,7 раза и обновили рекордное значение, составив 326,5 миллиарда долларов. Показатель обновляет максимумы уже пятый месяц подряд. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 43,3% с 42,3% месяцем ранее. Это наибольший уровень с февраля 1995 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 43,9%, хотя его стоимость тогда была всего 5,5 миллиарда долларов. Максимальная доля золота в резервах наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.
