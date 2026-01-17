Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Беспилотники выявили семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири - 17.01.2026
Беспилотники выявили семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири
2026-01-17T00:26+0300
2026-01-17T01:09+0300
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии позволили российским геологам выявить семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказали в Минприроды РФ. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на выставке гражданских беспилотных технологий в московском электродепо рассказал президенту России Владимиру Путину, в частности, об использовании беспилотников в геологии. В сообщении отмечается, что их используют для поиска месторождений металлических руд, урана и редких металлов. На аппараты устанавливается специальное оборудование: либо квантовый магнитометр, либо гамма-спектрометр, считывающий радиоактивное излучение. "Сроки работ при этом сокращаются. Именно таким способом на Дальнем Востоке и в Сибири выявлено 7 потенциальных месторождений стратегических и дефицитных полезных ископаемых (титана, хрома, урана и марганца)", - говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.
Технологии, РОССИЯ, Энергетика, Дальний Восток, РФ, Александр Козлов, Владимир Путин, Минприроды
00:26 17.01.2026 (обновлено: 01:09 17.01.2026)
 
Беспилотники выявили семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии позволили российским геологам выявить семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказали в Минприроды РФ.
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на выставке гражданских беспилотных технологий в московском электродепо рассказал президенту России Владимиру Путину, в частности, об использовании беспилотников в геологии.
В сообщении отмечается, что их используют для поиска месторождений металлических руд, урана и редких металлов. На аппараты устанавливается специальное оборудование: либо квантовый магнитометр, либо гамма-спектрометр, считывающий радиоактивное излучение.
"Сроки работ при этом сокращаются. Именно таким способом на Дальнем Востоке и в Сибири выявлено 7 потенциальных месторождений стратегических и дефицитных полезных ископаемых (титана, хрома, урана и марганца)", - говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.
 
