Беспилотники выявили семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири

Беспилотники выявили семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири - 17.01.2026, ПРАЙМ

Беспилотники выявили семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири

Беспилотные технологии позволили российским геологам выявить семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказали в Минприроды РФ. | 17.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-17T00:26+0300

2026-01-17T00:26+0300

2026-01-17T01:09+0300

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Беспилотные технологии позволили российским геологам выявить семь месторождений на Дальнем Востоке и в Сибири, рассказали в Минприроды РФ. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на выставке гражданских беспилотных технологий в московском электродепо рассказал президенту России Владимиру Путину, в частности, об использовании беспилотников в геологии. В сообщении отмечается, что их используют для поиска месторождений металлических руд, урана и редких металлов. На аппараты устанавливается специальное оборудование: либо квантовый магнитометр, либо гамма-спектрометр, считывающий радиоактивное излучение. "Сроки работ при этом сокращаются. Именно таким способом на Дальнем Востоке и в Сибири выявлено 7 потенциальных месторождений стратегических и дефицитных полезных ископаемых (титана, хрома, урана и марганца)", - говорится в сообщении министерства в мессенджере MAX.

