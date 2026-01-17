Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-17T00:26+0300
2026-01-17T01:08+0300
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января. В августе прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об установлении Дня артиста и определении его датой 17 января 25 сентября. Об идее создания праздника ранее заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Он предложил отмечать его 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. Дата стала праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. В этот день состоится церемония награждения государственными наградами РФ деятелей культуры, а также в Национальном центре "Россия" пройдет торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В мероприятиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова и председатель СТД Владимир Машков.
00:26 17.01.2026 (обновлено: 01:08 17.01.2026)
 
В России впервые отметят День артиста

В России 17 января впервые отметят День артиста

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января.
В августе прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об установлении Дня артиста и определении его датой 17 января 25 сентября.
Об идее создания праздника ранее заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Он предложил отмечать его 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.
Дата стала праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей.
В этот день состоится церемония награждения государственными наградами РФ деятелей культуры, а также в Национальном центре "Россия" пройдет торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В мероприятиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова и председатель СТД Владимир Машков.
 
