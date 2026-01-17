https://1prime.ru/20260117/den-866596089.html

В России впервые отметят День артиста

В России впервые отметят День артиста - 17.01.2026, ПРАЙМ

В России впервые отметят День артиста

Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января. | 17.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-17T00:26+0300

2026-01-17T00:26+0300

2026-01-17T01:08+0300

общество

россия

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866596089.jpg?1768601322

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Профессиональный праздник - День артиста - впервые отмечается в России в субботу, 17 января. В августе прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста. Министр культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ об установлении Дня артиста и определении его датой 17 января 25 сентября. Об идее создания праздника ранее заявил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Он предложил отмечать его 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского. Дата стала праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. В этот день состоится церемония награждения государственными наградами РФ деятелей культуры, а также в Национальном центре "Россия" пройдет торжественное мероприятие, открывающее год празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В мероприятиях примут участие министр культуры России Ольга Любимова и председатель СТД Владимир Машков.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, михаил мишустин