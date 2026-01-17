https://1prime.ru/20260117/es-866595990.html

ЕС и рынок Меркосур заключат соглашение о свободной торговле

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - ПРАЙМ. ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. Договор, который обсуждался более 25 лет, будет подписан в Парагвае. На церемонии будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заключит соглашение, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом. Два крупных блока создадут зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов. Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, соглашение вызывает недовольство и страх у многих производителей. Европейские фермеры провели серию крупных акций протеста и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора. Фермеры опасаются, что страны ЕС будут завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Производители Южной Америки, напротив, опасаются того, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.

