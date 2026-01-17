Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС и рынок Меркосур заключат соглашение о свободной торговле - 17.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260117/es-866595990.html
ЕС и рынок Меркосур заключат соглашение о свободной торговле
ЕС и рынок Меркосур заключат соглашение о свободной торговле - 17.01.2026, ПРАЙМ
ЕС и рынок Меркосур заключат соглашение о свободной торговле
ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. | 17.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-17T00:23+0300
2026-01-17T01:08+0300
экономика
мировая экономика
парагвай
южная америка
европа
урсула фон дер ляйен
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866595990.jpg?1768601298
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - ПРАЙМ. ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. Договор, который обсуждался более 25 лет, будет подписан в Парагвае. На церемонии будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заключит соглашение, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом. Два крупных блока создадут зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов. Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, соглашение вызывает недовольство и страх у многих производителей. Европейские фермеры провели серию крупных акций протеста и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора. Фермеры опасаются, что страны ЕС будут завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Производители Южной Америки, напротив, опасаются того, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
парагвай
южная америка
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, парагвай, южная америка, европа, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, ПАРАГВАЙ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
00:23 17.01.2026 (обновлено: 01:08 17.01.2026)
 
ЕС и рынок Меркосур заключат соглашение о свободной торговле

ЕС и Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на протесты

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 янв - ПРАЙМ. ЕС и общий южноамериканский рынок Меркосур в субботу заключат соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе.
Договор, который обсуждался более 25 лет, будет подписан в Парагвае. На церемонии будет присутствовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая заключит соглашение, не дожидаясь обязательного процедурного утверждения Европарламентом.
Два крупных блока создадут зону свободной торговли с населением в 718 миллионов человек и валовым внутренним продуктом в размере 22,4 триллиона долларов.
Несмотря на очевидные преимущества для обеих сторон, например, в виде отмены пошлин и тарифных преференций, соглашение вызывает недовольство и страх у многих производителей. Европейские фермеры провели серию крупных акций протеста и пока не намерены отказываться от манифестаций. Так, 20 января у Европарламента планируют собраться около тысячи фермеров и потребовать от властей конкретных мер по повышению конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора.
Фермеры опасаются, что страны ЕС будут завалены дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами, что приведет к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Производители Южной Америки, напротив, опасаются того, что превратятся в поставщиков сырья и не смогут конкурировать с европейской обработанной продукцией и технологиями. Опрошенные РИА Новости профсоюзы и профильные объединения предупреждают о риске закрытия фабрик и увольнения людей.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка.
 
ЭкономикаМировая экономикаПАРАГВАЙЮЖНАЯ АМЕРИКАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала