ФНС разъяснила порядок освобождения от транспортного налога участников СВО - 17.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-17T01:26+0300
2026-01-17T01:26+0300
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила порядок применения налоговой льготы в виде освобождения от транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, следует из соответствующего письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости. Право на льготу имеют ветераны боевых действий, а также лица, принимающие или принимавшие участие в СВО, среди которых в том числе военнослужащие, добровольцы, сотрудники Росгвардии и органов внутренних дел, а также сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции на приграничных территориях и другие. Льгота по транспортному налогу предусматривается и в отношении членов семей указанных лиц, а также членов семей военнослужащих, органов госохраны, проходящих военную службу по контракту на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. К членам семей относятся - супруг (супруга); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, и лица, находящиеся на иждивении. Освобождение от транспортного налога предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика вне зависимости от их количества. Для применения льготы периодом участия в СВО признается весь налоговый период, то есть календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО независимо от срока такого участия в течение налогового периода. Членам семей соответствующая налоговая льгота предоставляется только за период участия указанных лиц в СВО. Заявление на льготу и документы, подтверждающие право на нее, необходимо предоставить в налоговый орган - по почте, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика. Налоговая льгота может быть начислена и автоматически, если налогоплательщик не направит в ФНС соответствующее уведомление. В этом случае она будет рассчитана в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. Исключением являются легковые автомобили средней стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых налог исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства. Предельный срок для представления заявления на льготу не предусматривается Налоговым кодексом. Так, заявление может быть подано за любой налоговый период, в котором возникло право на налоговую льготу. Заявление о льготе рассматривается в течение одного месяца со дня его получения. Перерасчет налога в связи с предоставлением льготы налоговый орган проводит с того налогового периода, когда у налогоплательщика возникло право на льготу, но не ранее 2022 года. О результатах перерасчета можно получить информацию в личном кабинете налогоплательщика или в налоговом органе.
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России разъяснила порядок применения налоговой льготы в виде освобождения от транспортного налога для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, следует из соответствующего письма ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Право на льготу имеют ветераны боевых действий, а также лица, принимающие или принимавшие участие в СВО, среди которых в том числе военнослужащие, добровольцы, сотрудники Росгвардии и органов внутренних дел, а также сотрудники ФСБ, Росгвардии и полиции на приграничных территориях и другие.
Льгота по транспортному налогу предусматривается и в отношении членов семей указанных лиц, а также членов семей военнослужащих, органов госохраны, проходящих военную службу по контракту на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. К членам семей относятся - супруг (супруга); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, и лица, находящиеся на иждивении.
Освобождение от транспортного налога предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика вне зависимости от их количества. Для применения льготы периодом участия в СВО признается весь налоговый период, то есть календарный год, в течение которого лицо было привлечено к участию в СВО независимо от срока такого участия в течение налогового периода. Членам семей соответствующая налоговая льгота предоставляется только за период участия указанных лиц в СВО.
Заявление на льготу и документы, подтверждающие право на нее, необходимо предоставить в налоговый орган - по почте, через МФЦ или личный кабинет налогоплательщика.
Налоговая льгота может быть начислена и автоматически, если налогоплательщик не направит в ФНС соответствующее уведомление. В этом случае она будет рассчитана в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. Исключением являются легковые автомобили средней стоимостью от 10 миллионов рублей, в отношении которых налог исчисляется с учетом повышающего коэффициента, а также водные (кроме моторных лодок) и воздушные транспортные средства.
Предельный срок для представления заявления на льготу не предусматривается Налоговым кодексом. Так, заявление может быть подано за любой налоговый период, в котором возникло право на налоговую льготу. Заявление о льготе рассматривается в течение одного месяца со дня его получения.
Перерасчет налога в связи с предоставлением льготы налоговый орган проводит с того налогового периода, когда у налогоплательщика возникло право на льготу, но не ранее 2022 года. О результатах перерасчета можно получить информацию в личном кабинете налогоплательщика или в налоговом органе.
 
