Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников - 17.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260117/gosduma-866596966.html
В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников
В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников - 17.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить манипулятивное оформление розничных ценников в российских супермаркетах и магазинах. | 17.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-17T01:23+0300
2026-01-17T01:23+0300
бизнес
россия
экономика
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866596966.jpg?1768602218
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить манипулятивное оформление розничных ценников в российских супермаркетах и магазинах. Обращения с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеются в распоряжении РИА Новости. В документах отмечается, что встречаются ситуации, когда в супермаркетах и магазинах на ценниках акцентированное, крупное и яркое оформление получает цена, доступная только при наличии карты лояльности. Базовая же стоимость товара для всех покупателей указывается менее заметным, мелким шрифтом, зачастую в углу или в сноске. Такой подход, по мнению вице-спикера Госдумы, является манипулятивным. "В целях защиты экономических интересов граждан и обеспечения подлинной прозрачности цен прошу вас рассмотреть инициативу об установлении запрета на обозначение цены по карте лояльности шрифтом крупным или более заметным, чем шрифт, используемый для указания базовой (стандартной) цены товара", - сказано в обращениях. Парламентарий подчёркивает, что цена, по которой товар может быть приобретен без каких-либо дополнительных условий, должна быть обозначена на ценнике наиболее крупным, контрастным и легко читаемым шрифтом по сравнению с любыми иными ценами, включая цены по программам лояльности, акциям и специальным предложениям. "Указание специальных цен допустимо исключительно как дополнительная информация, не затмевающая и не искажающая восприятие основной", - сказано в документах. Чернышов считает, что реализация данной инициативы будет способствовать обеспечению подлинной прозрачности на потребительском рынке, восстановлению доверия граждан к ритейлу, а также создаст равные и честные условия для всех покупателей независимо от их участия в дисконтных программах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Госдума
01:23 17.01.2026
 
В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил запретить манипулятивное оформление ценников

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить манипулятивное оформление розничных ценников в российских супермаркетах и магазинах.
Обращения с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеются в распоряжении РИА Новости.
В документах отмечается, что встречаются ситуации, когда в супермаркетах и магазинах на ценниках акцентированное, крупное и яркое оформление получает цена, доступная только при наличии карты лояльности. Базовая же стоимость товара для всех покупателей указывается менее заметным, мелким шрифтом, зачастую в углу или в сноске. Такой подход, по мнению вице-спикера Госдумы, является манипулятивным.
"В целях защиты экономических интересов граждан и обеспечения подлинной прозрачности цен прошу вас рассмотреть инициативу об установлении запрета на обозначение цены по карте лояльности шрифтом крупным или более заметным, чем шрифт, используемый для указания базовой (стандартной) цены товара", - сказано в обращениях.
Парламентарий подчёркивает, что цена, по которой товар может быть приобретен без каких-либо дополнительных условий, должна быть обозначена на ценнике наиболее крупным, контрастным и легко читаемым шрифтом по сравнению с любыми иными ценами, включая цены по программам лояльности, акциям и специальным предложениям.
"Указание специальных цен допустимо исключительно как дополнительная информация, не затмевающая и не искажающая восприятие основной", - сказано в документах.
Чернышов считает, что реализация данной инициативы будет способствовать обеспечению подлинной прозрачности на потребительском рынке, восстановлению доверия граждан к ритейлу, а также создаст равные и честные условия для всех покупателей независимо от их участия в дисконтных программах.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала