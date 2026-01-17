https://1prime.ru/20260117/moskva-866595858.html

Церемония прощания с Золотовицким пройдет 17 января в Москве

Церемония прощания с Золотовицким пройдет 17 января в Москве - 17.01.2026, ПРАЙМ

Церемония прощания с Золотовицким пройдет 17 января в Москве

Церемония прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января в Москве на основной сцене МХТ имени... | 17.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-17T00:23+0300

2026-01-17T00:23+0300

2026-01-17T01:07+0300

общество

рф

москва

ташкент

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866595858.jpg?1768601275

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Церемония прощания с заслуженным артистом России, ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким состоится 17 января в Москве на основной сцене МХТ имени Чехова. Золотовицкий скончался в больнице утром в среду, ему было 64 года. Артист длительное время боролся с онкологией. Гражданская панихида начнется в 10.00 мск на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова, а в 13.00 состоится отпевание в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Затем он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Премьер-министр России Михаил Мишустин в соболезнованиях о смерти Золотовицкого отметил, что тот сочетал талант актёра, режиссёра и педагога, а также покорил зрителей игрой и харизмой. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала Золотовицкого человеком редкой профессиональной честности и внутренней силы, а также подчеркнула, что он передавал не только знания, но и культуру отношения к театру и слову, к ответственности художника. Народный артист России, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе отметил, что Золотовицкий был замечательным артистом с тонким чувством юмора. Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков назвал смерть Золотовицкого огромной потерей для всей отечественной культуры. В день смерти Золотовицкого актеры МХТ имени Чехова почтили память о после спектаклей "Дамасобачка" и "Соня-9". Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. Золотовицкий поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Николая Гоголя (агентство "Богис"). В Театре "Et cetera" был занят в спектаклях "Смуглая леди сонетов" (Часовой), "Шейлок" (Принц Арагонский, Принц Марокканский). С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а с 2013 года стал ректором. Золотовицкий также снимался в кино: в таких фильмах и сериалах, как "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и других. В 2002 году Золотовицкий был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.

рф

москва

ташкент

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , рф, москва, ташкент, михаил мишустин