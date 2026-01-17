Объем грузовых перевозок по Севморпути снизился

https://1prime.ru/20260117/obem-866596350.html

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок в акватории Северного морского пути по итогам прошлого года снизился на 2,3% в годовом выражении - до 37,02 миллиона тонн, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом". Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявлял, что грузопоток по СМП может достичь 100 миллионов тонн к 2030 году. Как сообщалось в справочных материалах "Росатома" к церемонии закладки ледокола "Сталинград" в ноябре, объем транзитных грузов по Северному морскому пути в 2025 году вырастет до рекордных 3,2 миллиона тонн против 3,09 миллиона тонн в 2024 году.

