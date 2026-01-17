Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем грузовых перевозок по Севморпути снизился - 17.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260117/obem-866596350.html
Объем грузовых перевозок по Севморпути снизился
Объем грузовых перевозок по Севморпути снизился - 17.01.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых перевозок по Севморпути снизился
Объем грузовых перевозок в акватории Северного морского пути по итогам прошлого года снизился на 2,3% в годовом выражении - до 37,02 миллиона тонн, выяснило РИА | 17.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-17T00:47+0300
2026-01-17T01:09+0300
бизнес
экономика
россия
рф
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866596350.jpg?1768601393
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок в акватории Северного морского пути по итогам прошлого года снизился на 2,3% в годовом выражении - до 37,02 миллиона тонн, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом". Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявлял, что грузопоток по СМП может достичь 100 миллионов тонн к 2030 году. Как сообщалось в справочных материалах "Росатома" к церемонии закладки ледокола "Сталинград" в ноябре, объем транзитных грузов по Северному морскому пути в 2025 году вырастет до рекордных 3,2 миллиона тонн против 3,09 миллиона тонн в 2024 году.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владимир путин, росатом
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Росатом
00:47 17.01.2026 (обновлено: 01:09 17.01.2026)
 
Объем грузовых перевозок по Севморпути снизился

Объем грузовых перевозок в акватории Севморпути снизился на 2,3 процента

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Объем грузовых перевозок в акватории Северного морского пути по итогам прошлого года снизился на 2,3% в годовом выражении - до 37,02 миллиона тонн, выяснило РИА Новости, изучив статистические данные в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
Акватория Севморпути является историческими водами РФ. На маршруте СМП находится около 50 портов. Его протяженность - 5,6 тысячи километров. Функции администрации и инфраструктурного оператора СМП были переданы с 1 августа 2022 года госкорпорации "Росатом".
Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявлял, что грузопоток по СМП может достичь 100 миллионов тонн к 2030 году.
Как сообщалось в справочных материалах "Росатома" к церемонии закладки ледокола "Сталинград" в ноябре, объем транзитных грузов по Северному морскому пути в 2025 году вырастет до рекордных 3,2 миллиона тонн против 3,09 миллиона тонн в 2024 году.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала