Операция "Буря в пустыне". Справка

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Тридцать пять лет назад силы антииракской коалиции начали операцию "Буря в пустыне". Ниже приводится справочная информация. "Буря в пустыне" – стратегическая операция вооруженных сил государств антииракской коалиции в зоне Персидского залива против армии Ирака, проведенная 17 января – 6 марта 1991 года в целях ее разгрома и восстановления независимости Кувейта. Летом 1990 года резко обострились отношения между Ираком и Кувейтом из-за споров вокруг цены на нефть. 30 мая 1990 года, в последний день саммита глав арабских государств, иракский лидер Саддам Хусейн заявил, что некоторые страны Персидского залива стали добывать нефти больше установленных ОПЕК квот, в результате чего цена на баррель нефти упала до 7 долларов, в то время как обговоренная цена одного барреля нефти составляла 18 долларов. Саддам Хусейн отметил, что падение цены каждого барреля всего на один доллар означает потерю Ираком одного миллиарда долларов ежегодно. Это, по его мнению, в сложившихся экономических условиях Ирака было равнозначно "акту войны". На той встрече Саддам Хусейн не назвал прямо те арабские страны, которые вели враждебную по отношению к Ираку политику. 15 июля министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз направил генеральному секретарю Лиги Арабских государств меморандум на 37 страницах, в котором конкретно обвинил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в перепроизводстве нефти. Кроме того, в этом документе содержались и другие претензии Ирака к Кувейту. В частности, по вопросу долга Ирака Кувейту Азиз высказался таким образом, что долг является "помощью" Кувейта Ираку в годы войны с Ираном и поэтому не должен рассматриваться как "долг", а наоборот, должен быть аннулирован. Азиз обвинил Кувейт в том, что за период с 1980 по 1990 годы последний перекачал нефти на сумму 2,4 миллиарда долларов из иракского нефтяного бассейна в Румайле: такие действия Кувейта равнозначны "акту войны", нацеленному на "приведение иракской экономики к состоянию коллапса". 17 июля 1990 года Саддам Хусейн выступил с речью, в которой заявил, что арабские страны Персидского залива вступили в антииракский сговор с целью удержания под контролем цен на нефть. На следующий день Саддам Хусейн вновь обвинил Кувейт в том, что он незаконно добывает нефть из спорного района нефтедобычи Румайла на ирако-кувейтской границе, и разместил там свои военные посты. Кувейт в свою очередь выступил с обвинениями в адрес Ирака в оккупации приграничных районов своей страны и незаконной эксплуатации одного из нефтяных полей. 24 июля президент Египта Хосни Мубарак в качестве посредника посетил Кувейт, Ирак, Саудовскую Аравию и 25 июля объявил о согласии Ирака и Кувейта сесть за стол переговоров. Однако, согласившись на переговоры с Кувейтом, Ирак вовсе не собирался отказываться от применения силы. 24 июля в южные, граничащие с Кувейтом, области были переброшены 30 тысяч военнослужащих и 200 танков, а через неделю численность иракских войск в этом районе достигла 100 тысяч человек. 1 августа 1990 года в Джидде (Саудовская Аравия) начались ирако-кувейтские переговоры, но через два часа они были прерваны. Багдад выдвинул на них ряд заведомо невыполнимых требований в адрес Кувейта, надеясь, что последний "откупится" от них. Кувейт отклонил требования о денежном выкупе и территориальных уступках. 2 августа 1990 года в 02.00 по местному времени Ирак вторгся в Кувейт. По западным оценкам, силы вторжения Ирака составляли 120 тысяч человек и 350 танков. К исходу дня практически вся территория Кувейта оказалась под контролем иракских войск. Из 950 нефтяных скважин в Кувейте иракцы подожгли около 600, ими были повреждены нефтепроводы, насосные станции, нефтяные терминалы, все основные нефтеперерабатывающие комплексы. Власть в захваченном Кувейте была передана ставленнику Багдада полковнику Ала Хуссейну Али, возглавившему "Свободное временное правительство Кувейта". 8 августа "Свободное временное правительство Кувейта" обратилось к Хусейну с просьбой: "Кувейт должен вернуться в лоно родины – великий Ирак". Эта "просьба" была удовлетворена, и Ирак объявил о включении Кувейта в состав страны на правах девятнадцатой провинции. Агрессия Ирака против Кувейта с осуждением была воспринята во всем мире. 2 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию №660, в которой осудил иракское вторжение в Кувейт и потребовал "немедленно и без всяких предварительных условий" вывести все иракские войска из Кувейта. Совет Безопасности ООН призвал стороны начать "немедленные, интенсивные переговоры для разрешения существовавших между ними различий". В течение августа – ноября 1990 года между Советским Союзом, США, Ираком, рядом арабских и западноевропейских государств состоялось несколько серий консультаций, обменов мнениями и переговоров на различных уровнях с целью найти политический выход из углублявшегося кризиса в Персидском заливе. Несмотря на все усилия ООН и некоторых стран, принявших на себя посреднические функции в ближневосточном конфликте, кризис углублялся, и ситуация становилась тупиковой. За неполных четыре месяца, прошедших с момента вторжения Ирака в Кувейт, Совет Безопасности принял 11 резолюций, но Саддам Хусейн по-прежнему игнорировал мнение мирового сообщества. Когда стало ясно, что добровольно Ирак не покинет Кувейт, 29 ноября 1990 года была принята 12-я по счету резолюция №678. В ней объявлялось, если Ирак до 15 января 1991 года полностью не выполнит предыдущие резолюции ООН, то Совет Безопасности будет вынужден "использовать все необходимые средства с тем, чтобы поддержать и выполнить резолюцию 660". Со второй половины декабря 1990 года шансов на мирное урегулирование кризиса в Персидском заливе практически уже не оставалось. В своих выступлениях в Багдаде, в интервью журналистам Саддам Хусейн заявлял о неизменности политики Ирака в отношении Кувейта. 15 января 1991 года президент США Джордж Буш подписал директиву, санкционирующую удар по Ираку, "если на последней минуте не будет дипломатического прорыва". 16 января 1991 года в 19.00 по вашингтонскому времени и 17 января в 03.00 по багдадскому времени началась операция "Буря в пустыне". Ее цель была определена резолюцией №678 Совета Безопасности ООН от 29 ноября 1990 года и состояла в выполнении решений СБ о безусловном уходе Ирака из Кувейта. США сделали ставку на превосходство в воздушной мощи, на воздушное наступление. Оно должно было лишить Ирак возможности продолжать войну. Крупномасштабные сухопутные бои не планировались, но предполагались. США и их союзники стянули к границам Ирака впечатляющую по размерам военную группировку. Силы коалиции насчитывали до 600 тысяч человек, свыше 4 тысяч танков, более 3,7 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов, около 2 тысяч самолетов и более 100 кораблей, в том числе шесть многоцелевых авианосцев и два линейных корабля с современными крылатыми ракетами "Томагавк". Около 80% этих сил и средств были американскими. Они оснащались новейшими ударными системами высокоточного оружия и военной техники. Ирак несколько превосходил антииракскую коалицию в личном составе, танках и артиллерийских системах (свыше 700 тысяч военнослужащих, около 5 тысяч танков, более 8 тысяч орудий полевой артиллерии и минометов), но значительно уступал в числе боевых самолетов (около 700) и ВМС (около 10 кораблей). Соотношение по новейшим образцам вооружения составляло: по боевым самолетам – 13:1, боевым вертолетам – 16:1, танкам – 4,3:1 в пользу Многонациональных сил (МНС). Операция "Буря в пустыне" продолжалась 41 день и включала воздушное наступление (17 января – 23 февраля) и воздушно-наземную операцию (24-28 февраля). 17 января авиация МНС нанесла внезапный массированный удар по объектам на территории Ирака и Кувейта. Первые трое суток основные усилия воздушной группировки МНС сосредоточивались на поражении пунктов управления, средств ПВО, стартовых позиций оперативно-тактических ракет, авиабаз, объектов ядерного и химического потенциалов; в последующем – на выводе из строя ключевых элементов военно-промышленной инфраструктуры Ирака, а перед наземным наступлением – на поражении танковых и мотопехотных соединений противника в Кувейте и на юге Ирака. Войска МНС использовали ряд новейших систем вооружений (малозаметный истребитель-бомбардировщик F-117A, крылатые ракеты морского базирования большой дальности "Томагавк", зенитный ракетный комплекс "Патриот", высокоточные управляемые боеприпасы "воздух – земля"); средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы); космическую навигационную систему "Навстар" для наведения систем оружия; радиолокационную систему воздушной разведки наземных целей и управления нанесением ударов "Джистарс" (самолеты Е-8А); информационную систему, использующую результаты космической разведки на тактическом уровне, и др. ПВО Ирака в первые часы боевых действий понесла большие потери и оказалась небоеспособной. Попытка Ирака предпринять на саудовской территории разведку боем 30-31 января 1991 года силами мотопехотного батальона успеха не имела. Иракскому командованию удалось нанести по Израилю и Саудовской Аравии до 60 ракетных ударов, которые оказались малоэффективными вследствие успешной противоракетной обороны войск МНС. Воздушно-наземная операция МНС началась в 4 часа 24 февраля. Для содействия наступлению утром того же дня был выброшен воздушный десант в южном пригороде столицы Кувейта – Эль-Кувейте – силой до двух батальонов 82-й воздушно-десантной дивизии США. Одновременно были высажены тактические морские десанты на прибрежные острова и ряд участков восточного побережья Кувейта. К исходу дня войска МНС вклинились в иракскую оборону на глубину до 50 километров. 25 февраля была прорвана оборона 3-го и 7-го иракских корпусов в Кувейте. В целях наращивания темпов наступления на направлении Басры была высажена с вертолетов бригада 101-й воздушно-штурмовой дивизии США. 26 февраля МНС овладели Эль-Кувейтом и, высадив с вертолетов воздушный десант силою до двух батальонов, перерезали автомагистраль Басра - Багдад в Ираке. 27 февраля был полностью освобожден Кувейт, и войска МНС вступили в бой с иракскими частями республиканской гвардии в районе Басры. Иракские войска начали отход, который вскоре перерос в беспорядочное отступление. Утром 28 февраля 1991 года по инициативе США военные действия прекратились. 6 марта было заключено перемирие. В результате войны в зоне Персидского залива антииракская коалиция государств ООН достигла поставленных стратегических целей – освободила территорию Кувейта от иракских войск и восстановила суверенитет страны. Однако режим Саддама Хусейна и военный потенциал Ирака сохранились. По оценке западных специалистов, иракские войска в ходе войны потеряли до 60 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, 3,8 тысячи танков, более 1,4 тысячи БТР (бронетранспортеры) и БМП (боевая машина пехоты), около 2,9 тысячи орудий, до 360 самолетов. Потери МНС составили до 300 человек убитыми, более 600 человек ранеными и до 50 человек без вести пропавшими, уничтожено 69 боевых самолетов и 28 боевых и транспортных вертолетов. Дискутируется вопрос о потерях мирных жителей – ряд источников называет цифры 100 и даже 200 тысяч человек, официальная цифра собственно иракского правительства – немногим более 2,3 тысячи человек, погибших в ходе воздушных налетов. В Ираке было разрушено около 85% промышленных предприятий. В результате военных действий предприятиям нефтедобывающего комплекса Ирака был нанесен серьезный ущерб. Из 820 скважин, действующих в 1990 году, осталось 58. Однако ущерб от введенных следом по инициативе США экономических санкций в отношении Ирака значительно превзошел потери в боевых действиях. Только от снижения уровня экспорта нефти потери Багдада за 13 лет экономической блокады превысили 200 миллиардов долларов. По некоторым оценкам, обеспечение населения основными продуктами питания и медикаментами составляло всего лишь порядка 10% от потребностей. Война в Персидском заливе (1991) стала первым опытом совместного применения войск и сил большинства стран НАТО за пределами зоны ответственности блока. По оценкам западных экспертов, на войну было потрачено около 61 миллиарда долларов.

