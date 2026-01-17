Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260117/peterburg-866597171.html
Royal Air Maroc запустит рейсы между Петербургом и Касабланкой
2026-01-17T01:29+0300
2026-01-17T01:29+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково"). "Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко - Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам. Касабланка - крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко - Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам.
Касабланка - крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.
 
