https://1prime.ru/20260117/peterburg-866597171.html
Royal Air Maroc запустит рейсы между Петербургом и Касабланкой
Royal Air Maroc запустит рейсы между Петербургом и Касабланкой - 17.01.2026, ПРАЙМ
Royal Air Maroc запустит рейсы между Петербургом и Касабланкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные | 17.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-17T01:29+0300
2026-01-17T01:29+0300
2026-01-17T01:29+0300
бизнес
санкт-петербург
касабланка
марокко
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866597171.jpg?1768602584
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко - Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам.
Касабланка - крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.
санкт-петербург
касабланка
марокко
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, санкт-петербург, касабланка, марокко, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Касабланка, МАРОККО, аэропорт Пулково
Royal Air Maroc запустит рейсы между Петербургом и Касабланкой
Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc запустит рейсы между Санкт-Петербургом и Касабланкой, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Двадцать первого января в Пулково торжественно встретят рейс национального перевозчика Марокко - Royal Air Maroc. Прямое авиасообщение между Петербургом и Касабланкой запускается впервые", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на Boing 737-800: по понедельникам, средам и субботам.
Касабланка - крупнейший город и важный транспортный хаб Марокко. Благодаря широкой маршрутной сети авиакомпании пассажирам из Петербурга доступны удобные трансферные перелеты в страны Европы, Африки и Латинской Америки.