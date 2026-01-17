В Петропавловске-Камчатском после циклона возобновили движение автобусов

https://1prime.ru/20260117/petropavlovsk-kamchatskij-866596249.html
П.-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском после циклона начала работать часть городских автобусных маршрутов, сообщает администрация города.
"В Петропавловске-Камчатском возобновляется движение пассажирского транспорта по следующим маршрутам: 1 (до перекрестка на СРВ), 2 (до ДОФа), 3, 4, 8, 9, 13, 13к, 14, 15, 21, 22, 26, 28, 30, 31", — проинформировали власти города в своем Telegram-канале.
На сложные направления с затрудненным движением с 7.00 до 11.00 и с 16.00 выходит техника повышенной проходимости — вахтовки, отметили в мэрии. Их работа организована по семи направлениям. В администрации предупредили, что возможна корректировка движения в зависимости от изменений дорожной обстановки.
В городе продолжается ликвидация последствий мощных циклонов, с 12 по 16 сентября принесших обильные осадки, действует режим чрезвычайной ситуации.
Из-за невозможности оперативно восстановить автобусное сообщение горожан развозит высокопроходимый транспорт – вахтовки "Урал" от МЧС и Росгвардии. В пассажирских перевозках также задействована часть служебного автопарка правительства региона и мэрии краевого цента.
Зимние каникулы для школьников продлены до 17 января. Работники краевых учреждений решением губернатора переведены на удаленку, аналогичное решение по рекомендации властей принято большинством работодателей.
В горных районах Камчатки действует лавинная опасность, в том числе угроза схода снега с крыш. Жителям Петропавловска-Камчатского не рекомендуется покидать свои дома без необходимости, о чем их предупреждают сирены системы оповещения. По сообщению экстренных служб, в результате схода снежных масс с крыш в городе в четверг погибли два человека.
