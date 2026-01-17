Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260117/ukraina-866596733.html
2026-01-17T01:02+0300
2026-01-17T01:03+0300
01:02 17.01.2026 (обновлено: 01:03 17.01.2026)
 
Французский суд поддержал Россию в споре с украинским олигархом

ГП: суд в Париже поддержал РФ в разбирательстве с Ахметовым по активам в Крыму

© РИА Новости . Ирина Александрова
Президент ФК Шахтер Ринат Ахметов - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости . Ирина Александрова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 января — ПРАЙМ. Французский суд вынес решение в пользу России в деле против украинского миллиардера Рината Ахметова, касающемся бывшего санатория в Ялте, сообщили в Генеральной прокуратуре.
"По требованию Генпрокуратуры России отменено решение, касающееся вопроса юрисдикции международного арбитража по делу украинского предпринимателя Рината Ахметова", — указывается в сообщении пресс-службы ведомства.
Таким образом, апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году в Гааге, которым международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре украинского миллиардера Рината Ахметова против Российской Федерации.
Суд в Париже согласился с аргументами российской стороны о том, что состав арбитража был сформирован с нарушениями. Так, коллегия из трех судей решила, что высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга, поддерживающие Украину, были несовместимы с его функциями арбитра в споре с участием России.
Ранее сообщалось, что санаторий Ахметова "Ай-Даниль" в Ялте перешел в апреле 2025 года в собственность Российской Федерации.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Константинов рассказал о продаже активов украинских олигархов в Крыму
15 января, 08:25
 
