Французский суд поддержал Россию в споре с украинским олигархом

Французский суд поддержал Россию в споре с украинским олигархом - 17.01.2026, ПРАЙМ

Французский суд поддержал Россию в споре с украинским олигархом

Французский суд вынес решение в пользу России в деле против украинского миллиардера Рината Ахметова, касающемся бывшего санатория в Ялте, сообщили в Генеральной | 17.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 января — ПРАЙМ. Французский суд вынес решение в пользу России в деле против украинского миллиардера Рината Ахметова, касающемся бывшего санатория в Ялте, сообщили в Генеральной прокуратуре."По требованию Генпрокуратуры России отменено решение, касающееся вопроса юрисдикции международного арбитража по делу украинского предпринимателя Рината Ахметова", — указывается в сообщении пресс-службы ведомства.Таким образом, апелляционный суд Парижа отменил решение, принятое в 2022 году в Гааге, которым международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре украинского миллиардера Рината Ахметова против Российской Федерации.Суд в Париже согласился с аргументами российской стороны о том, что состав арбитража был сформирован с нарушениями. Так, коллегия из трех судей решила, что высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга, поддерживающие Украину, были несовместимы с его функциями арбитра в споре с участием России.Ранее сообщалось, что санаторий Ахметова "Ай-Даниль" в Ялте перешел в апреле 2025 года в собственность Российской Федерации.

