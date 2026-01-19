https://1prime.ru/20260119/advokat--866667909.html

Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей Лурье

2026-01-19T14:27+0300

бизнес

недвижимость

общество

мосгорсуд

верховный суд

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. "Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры", - сказала Пухова.

