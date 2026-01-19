Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей Лурье - 19.01.2026, ПРАЙМ
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей Лурье
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей Лурье
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T14:27+0300
2026-01-19T14:27+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье. "Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры", - сказала Пухова.
14:27 19.01.2026
 
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей Лурье

Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова заявила журналистам, что считает большой победой передачу ключей от квартиры в Хамовниках Полине Лурье.
"Я считаю большая победа, спустя несколько недель, мы наконец-то смогли уговорить другую сторону забрать ключи от квартиры", - сказала Пухова.
Заголовок открываемого материала