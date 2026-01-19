Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1" - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260119/aes-866677257.html
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1"
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1" - 19.01.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1"
Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям –... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T20:16+0300
2026-01-19T21:40+0300
алексей лихачев
росатом
запорожская аэс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_0:103:1214:786_1920x0_80_0_0_f84cff8ed060bbb57c7d4e69a913cd70.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - ПРАЙМ. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", - говорится в сообщении "Росатома" со ссылкой на Лихачева."Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января 2026 года. Безопасность всех шести энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская", сообщили в "Росатоме".Глава "Росатома" поблагодарил Минобороны, МИД РФ и главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в организации ремонта высоковольтной линии для ЗАЭС."Ремонтные работы стартовали утром 18 января. Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись" , - заявил Лихачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
https://1prime.ru/20260116/zaes-866560479.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0d/865511325_15:0:1200:889_1920x0_80_0_0_a6a11aee473da3c9b1235cbbb64871e1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алексей лихачев, росатом, запорожская аэс, общество
Алексей Лихачев, Росатом, Запорожская АЭС, Общество
20:16 19.01.2026 (обновлено: 21:40 19.01.2026)
 
На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1"

Лихачев: на Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Запорожская АЭС. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - ПРАЙМ. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", - говорится в сообщении "Росатома" со ссылкой на Лихачева.
"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января 2026 года. Безопасность всех шести энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская", сообщили в "Росатоме".
Глава "Росатома" поблагодарил Минобороны, МИД РФ и главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в организации ремонта высоковольтной линии для ЗАЭС.
"Ремонтные работы стартовали утром 18 января. Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись" , - заявил Лихачев.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2026
Ростехнадзор подтвердил соответствие систем безопасности ЗАЭС требованиям
16 января, 10:37
 
Алексей ЛихачевРосатомЗапорожская АЭСОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала