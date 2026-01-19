https://1prime.ru/20260119/aes-866677257.html

На Запорожской АЭС возобновили подачу электроэнергии по "Ферросплавной-1"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - ПРАЙМ. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" возобновлена на Запорожской АЭС, энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям – "Ферросплавная-1" и "Днепровская", - говорится в сообщении "Росатома" со ссылкой на Лихачева."Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января 2026 года. Безопасность всех шести энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская", сообщили в "Росатоме".Глава "Росатома" поблагодарил Минобороны, МИД РФ и главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в организации ремонта высоковольтной линии для ЗАЭС."Ремонтные работы стартовали утром 18 января. Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны хочу поблагодарить министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИДа, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гросси, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись" , - заявил Лихачев.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.

