В Запорожской области 31 населенный пункт остается без электроснабжения - 19.01.2026
В Запорожской области 31 населенный пункт остается без электроснабжения
2026-01-19T22:17+0300
2026-01-19T22:17+0300
запорожская область
бердянск
всу
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения. "Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", - написал Балицкий в Telegram-канале. Кроме того, без тепла остаются два района Бердянска. "Более 70% города тепло получает", - подчеркнул губернатор.
2026
запорожская область, бердянск, всу
Запорожская область, Бердянск, ВСУ
22:17 19.01.2026
 
В Запорожской области 31 населенный пункт остается без электроснабжения

Балицкий: без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт

© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Линии электропередач. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.
"Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Кроме того, без тепла остаются два района Бердянска.
"Более 70% города тепло получает", - подчеркнул губернатор.
