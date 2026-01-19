https://1prime.ru/20260119/balitskiy-866681407.html

В Запорожской области 31 населенный пункт остается без электроснабжения

2026-01-19T22:17+0300

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт, восстановительные работы продолжаются, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения. "Без электроснабжения в Запорожской области остается 31 населенный пункт. Аварийные бригады продолжают восстановительные работы", - написал Балицкий в Telegram-канале. Кроме того, без тепла остаются два района Бердянска. "Более 70% города тепло получает", - подчеркнул губернатор.

