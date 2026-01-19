https://1prime.ru/20260119/bolgariya-866678945.html

Президент Болгарии подтвердил, что его сменит вице-президент Йотова

19.01.2026

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев подтвердил, что обязанности главы государства после его отставки будет исполнять вице-президент Илияна Йотова. Ранее Радев объявил, что подаст в отставку во вторник. "Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова станет достойным главой государства", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).

