https://1prime.ru/20260119/bolgariya-866678945.html
Президент Болгарии подтвердил, что его сменит вице-президент Йотова
Президент Болгарии подтвердил, что его сменит вице-президент Йотова
2026-01-19T20:57+0300
2026-01-19T20:57+0300
болгария
в мире
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев подтвердил, что обязанности главы государства после его отставки будет исполнять вице-президент Илияна Йотова. Ранее Радев объявил, что подаст в отставку во вторник. "Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова станет достойным главой государства", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).
2026
болгария, в мире
БОЛГАРИЯ, В мире
20:57 19.01.2026
 
Президент Болгарии подтвердил, что его сменит вице-президент Йотова

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев подтвердил, что обязанности главы государства после его отставки будет исполнять вице-президент Илияна Йотова.
Ранее Радев объявил, что подаст в отставку во вторник.
"Хочу отметить, что за девять лет на посту президента и вице-президента мы показали, что можем эффективно и слаженно работать, объединенные общей целью. Я убежден, что Илияна Йотова станет достойным главой государства", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).
БОЛГАРИЯ, В мире
 
 
Заголовок открываемого материала