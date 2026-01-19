https://1prime.ru/20260119/bpla-866674687.html
Балицкий назвал атаку БПЛА по школе в Каменке-Днепровской актом террора
2026-01-19T18:46+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Атака со стороны ВСУ тремя беспилотниками по территории школы в запорожском городе Каменка-Днепровская - вопиющий акт террора и грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права, которое не имеет никаких оправданий, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права, и не имеет никаких оправданий", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
