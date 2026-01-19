Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Балицкий назвал атаку БПЛА по школе в Каменке-Днепровской актом террора - 19.01.2026
россия
запорожская область
всу
в мире
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Атака со стороны ВСУ тремя беспилотниками по территории школы в запорожском городе Каменка-Днепровская - вопиющий акт террора и грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права, которое не имеет никаких оправданий, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права, и не имеет никаких оправданий", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
россия, запорожская область, всу, в мире
РОССИЯ, Запорожская область, ВСУ, В мире
18:46 19.01.2026
 
Балицкий назвал атаку БПЛА по школе в Каменке-Днепровской актом террора

Балицкий: атака БПЛА на школу в Каменке-Днепровской является вопиющим актом террора

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЕвгений Балицкий
Евгений Балицкий - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Евгений Балицкий. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Атака со стороны ВСУ тремя беспилотниками по территории школы в запорожском городе Каменка-Днепровская - вопиющий акт террора и грубейшее нарушение всех норм международного гуманитарного права, которое не имеет никаких оправданий, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, где в учебное время находятся дети и педагоги. Применение трех беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права, и не имеет никаких оправданий", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
РОССИЯЗапорожская областьВСУВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала