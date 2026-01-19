Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике - 19.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260119/britaniya-866684165.html
Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике
Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике - 19.01.2026, ПРАЙМ
Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике
Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T23:46+0300
2026-01-19T23:46+0300
великобритания
норвегия
арктика
мид
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_499b422c014c743e0776000e53f6e968.jpg
ЛОНДОН, 19 янв - ПРАЙМ. Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД страны Иветт Купер. "Более 50 лет королевская морская пехота проводит подготовку в норвежской Арктике. Мы укрепим это обязательство, удвоив численность морской пехоты с 1000 до 2000 человек в течение трех лет", - заявила Купер, выступая в британском парламенте. Министр напомнила, что осенью прошлого года Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании перебросили тысячи военнослужащих, в том числе более 1,7 тысячи британских военнослужащих, десятки кораблей, транспортных средств и самолетов из Прибалтики в Исландию. "Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере в течение 2026 года", - добавила Купер. Она также напомнила, что Великобритания и Норвегия в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России. В декабре британское минобороны заявило, что ВМС Британии и Норвегии будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России". Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.
https://1prime.ru/20260119/ssha-866675087.html
великобритания
норвегия
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859588250_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_fc8ec69052d091cb21c73928b1f75c00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, норвегия, арктика, мид, в мире
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НОРВЕГИЯ, АРКТИКА, МИД, В мире
23:46 19.01.2026
 
Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике

Великобритания за три года удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 19 янв - ПРАЙМ. Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД страны Иветт Купер.
"Более 50 лет королевская морская пехота проводит подготовку в норвежской Арктике. Мы укрепим это обязательство, удвоив численность морской пехоты с 1000 до 2000 человек в течение трех лет", - заявила Купер, выступая в британском парламенте.
Министр напомнила, что осенью прошлого года Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании перебросили тысячи военнослужащих, в том числе более 1,7 тысячи британских военнослужащих, десятки кораблей, транспортных средств и самолетов из Прибалтики в Исландию.
"Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере в течение 2026 года", - добавила Купер.
Она также напомнила, что Великобритания и Норвегия в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России.
В декабре британское минобороны заявило, что ВМС Британии и Норвегии будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России".
Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.
Город Нуук на острове Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
В США оценили возможный ответ Европы на пошлины из-за Гренландии
Вчера, 19:03
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯНОРВЕГИЯАРКТИКАМИДВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала