Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике

Великобритания удвоит число морских пехотинцев в норвежской Арктике

2026-01-19T23:46+0300

ЛОНДОН, 19 янв - ПРАЙМ. Великобритания за три года удвоит до двух тысяч человек свой контингент морских пехотинцев, размещенный в норвежской Арктике, заявила в понедельник глава МИД страны Иветт Купер. "Более 50 лет королевская морская пехота проводит подготовку в норвежской Арктике. Мы укрепим это обязательство, удвоив численность морской пехоты с 1000 до 2000 человек в течение трех лет", - заявила Купер, выступая в британском парламенте. Министр напомнила, что осенью прошлого года Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force, JEF) под руководством Великобритании перебросили тысячи военнослужащих, в том числе более 1,7 тысячи британских военнослужащих, десятки кораблей, транспортных средств и самолетов из Прибалтики в Исландию. "Великобритания планирует принять участие в ряде учений в северной Атлантике и на крайнем севере в течение 2026 года", - добавила Купер. Она также напомнила, что Великобритания и Норвегия в прошлом году подписали соглашение, в рамках которого корабли ВМС Норвегии присоединятся к британским миссиям над северной Атлантикой по "отслеживанию подводных лодок" ВМФ России. В декабре британское минобороны заявило, что ВМС Британии и Норвегии будут использовать группу из восьми британских и пяти норвежских фрегатов типа 26 британского производства. Корабли будут патрулировать участок вод между Гренландией, Исландией и Великобританией, "отслеживая военно-морскую активность России". Кроме того, в рамках соглашения, названного Lunna House agreement, Великобритания присоединится к норвежской программе по разработке беспилотных тральщиков, направит морских пехотинцев на учения в Норвегии в условиях минусовых температур и примет на вооружение новые норвежские ракеты для морского боя.

