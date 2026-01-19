Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Адыгее

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
КРАСНОДАР, 19 янв - ПРАЙМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения 14-летней девочки сверстницами в Адыгее, сообщили в ведомстве.
В воскресенье в прокуратуре Адыгеи сообщили, что вечером 15 января подростки избили школьницу в Майкопе, которая возвращалась домой с дополнительных занятий. Полиция проводит проверку. Пострадавшую девочку госпитализировали, сообщили РИА Новости в МВД по Адыгее. Как уточнил представитель МВД, участники конфликта установлены.
"В медиапространстве активно обсуждается информация о том, что 15 января в Майкопе около одной из школ жестоко избили 14-летнюю школьницу. Нападавшие - группа девочек в возрасте 14-16 лет. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
Отмечается, что мать девочки обратилась к председателю СК с просьбой обратить внимание на ситуацию, опасаясь, что виновные из-за родственных связей могут избежать ответственности.
"Председатель СК России Бастрыкин поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, руководству управления кадров центрального аппарата СК дано указание организовать служебную проверку в связи с озвученными в обращении фактами.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
СК начал проверку после гибели пациентки в больнице в Дагестане
