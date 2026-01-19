Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения школьницы в Адыгее

https://1prime.ru/20260119/chp-866683649.html

КРАСНОДАР, 19 янв - ПРАЙМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за жестокого избиения 14-летней девочки сверстницами в Адыгее, сообщили в ведомстве. В воскресенье в прокуратуре Адыгеи сообщили, что вечером 15 января подростки избили школьницу в Майкопе, которая возвращалась домой с дополнительных занятий. Полиция проводит проверку. Пострадавшую девочку госпитализировали, сообщили РИА Новости в МВД по Адыгее. Как уточнил представитель МВД, участники конфликта установлены. "В медиапространстве активно обсуждается информация о том, что 15 января в Майкопе около одной из школ жестоко избили 14-летнюю школьницу. Нападавшие - группа девочек в возрасте 14-16 лет. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК России. Отмечается, что мать девочки обратилась к председателю СК с просьбой обратить внимание на ситуацию, опасаясь, что виновные из-за родственных связей могут избежать ответственности. "Председатель СК России Бастрыкин поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования", - сообщили в ведомстве. Кроме того, руководству управления кадров центрального аппарата СК дано указание организовать служебную проверку в связи с озвученными в обращении фактами.

