Биржи Европы закрылись в минусе

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин для товаров из стран Евросоюза, в частности, заметно падение индексов автомобильного сектора и товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 10 195,35 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 8 112,02 пункта, немецкий индекс DAX - на 1,34%, до 24 959,06 пункта. Аналитики оценивают новости корпоративного сектора из автомобильной индустрии и сектора производства люксовых товаров. Так, по итогам дня, акции Mercedes-Benz Group снизились на 2,18%, Porsche Automobil Holding – 3,73%, BMW – на 3,43%, Volkswagen – на 2,76%, Stellantis – на 1,96%, Ferrari – на 2,53%, Renault – на 2,14%, Volvo – на 1,89%. В секторе люксовых товаров, акции Louis Vuitton упали на 4,33%, Hermes International – на 3,52%, Burberry Group – на 2,79%, Kering- на 4,10%, Richemont – на 2,32%, Brunello Cucinelli – на 3,45%. Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

