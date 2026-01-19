Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржи Европы закрылись в минусе - 19.01.2026
Биржи Европы закрылись в минусе
Биржи Европы закрылись в минусе - 19.01.2026, ПРАЙМ
Биржи Европы закрылись в минусе
Основные фондовые индексы Европы в понедельник снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин для товаров из стран... | 19.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин для товаров из стран Евросоюза, в частности, заметно падение индексов автомобильного сектора и товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 10 195,35 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 8 112,02 пункта, немецкий индекс DAX - на 1,34%, до 24 959,06 пункта. Аналитики оценивают новости корпоративного сектора из автомобильной индустрии и сектора производства люксовых товаров. Так, по итогам дня, акции Mercedes-Benz Group снизились на 2,18%, Porsche Automobil Holding – 3,73%, BMW – на 3,43%, Volkswagen – на 2,76%, Stellantis – на 1,96%, Ferrari – на 2,53%, Renault – на 2,14%, Volvo – на 1,89%. В секторе люксовых товаров, акции Louis Vuitton упали на 4,33%, Hermes International – на 3,52%, Burberry Group – на 2,79%, Kering- на 4,10%, Richemont – на 2,32%, Brunello Cucinelli – на 3,45%. Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
21:22 19.01.2026
 
Биржи Европы закрылись в минусе

Биржи Европы закрылись в минусе после заявлений Трампа

Лондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снизились после заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых импортных пошлин для товаров из стран Евросоюза, в частности, заметно падение индексов автомобильного сектора и товаров класса люкс, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,39% относительно предыдущего закрытия - до 10 195,35 пункта, французский CAC 40 - на 1,78%, до 8 112,02 пункта, немецкий индекс DAX - на 1,34%, до 24 959,06 пункта.
Аналитики оценивают новости корпоративного сектора из автомобильной индустрии и сектора производства люксовых товаров. Так, по итогам дня, акции Mercedes-Benz Group снизились на 2,18%, Porsche Automobil Holding – 3,73%, BMW – на 3,43%, Volkswagen – на 2,76%, Stellantis – на 1,96%, Ferrari – на 2,53%, Renault – на 2,14%, Volvo – на 1,89%.
В секторе люксовых товаров, акции Louis Vuitton упали на 4,33%, Hermes International – на 3,52%, Burberry Group – на 2,79%, Kering- на 4,10%, Richemont – на 2,32%, Brunello Cucinelli – на 3,45%.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
