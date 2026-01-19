Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.01.2026
ОГК-2 снизила выработку электроэнергии в 2025 году на три процента
ОГК-2 снизила выработку электроэнергии в 2025 году на три процента - 19.01.2026, ПРАЙМ
ОГК-2 снизила выработку электроэнергии в 2025 году на три процента
Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") снизили выработку электроэнергии в прошедшем году на 3%, до 55,7 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
2026-01-19T15:22+0300
2026-01-19T15:22+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") снизили выработку электроэнергии в прошедшем году на 3%, до 55,7 миллиарда кВт.ч, сообщила компания. "ПАО "ОГК-2" публикует результаты производственной деятельности за 12 месяцев 2025 года. За период с 1 января по 31 декабря 2025 года электростанции компании выработали 55,7 миллиарда кВт.ч, что на 3% ниже аналогичного показателя прошлого года (57,4 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении. Изменение объемов обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования в отчетный период, пояснила компания. Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 4,931 миллиона Гкал, что на 5% ниже, чем годом ранее (5,189 миллиона Гкал). Основной причиной уменьшения показателя послужило снижение потребления тепловой энергии от Киришской ГРЭС. В состав ОГК-2 входят 13 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").
Газпром
15:22 19.01.2026
 
ОГК-2 снизила выработку электроэнергии в 2025 году на три процента

ОГК-2 снизила выработку электроэнергии до 55,7 миллиарда кВт ч

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Электростанции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") снизили выработку электроэнергии в прошедшем году на 3%, до 55,7 миллиарда кВт.ч, сообщила компания.
"ПАО "ОГК-2" публикует результаты производственной деятельности за 12 месяцев 2025 года. За период с 1 января по 31 декабря 2025 года электростанции компании выработали 55,7 миллиарда кВт.ч, что на 3% ниже аналогичного показателя прошлого года (57,4 миллиарда кВт.ч)", - говорится в сообщении.
Изменение объемов обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования в отчетный период, пояснила компания.
Отмечается также, что отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 4,931 миллиона Гкал, что на 5% ниже, чем годом ранее (5,189 миллиона Гкал). Основной причиной уменьшения показателя послужило снижение потребления тепловой энергии от Киришской ГРЭС.
В состав ОГК-2 входят 13 электростанций общей мощностью 16,3 ГВт. Контролирующий акционер - ООО "Газпром энергохолдинг" (на 100% принадлежит "Газпрому").
