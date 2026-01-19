Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером - 19.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером - 19.01.2026, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером
Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T18:28+0300
2026-01-19T18:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_9740cb68357b657c89164ab40314b5ba.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1641 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1599 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 157,91 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,35% - до 99,04 пункта. Рынки продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Гренландией. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Как указывает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, инвесторы начали массово избавляться от доллара после того, как в апреле 2025 года Трамп объявил о введении импортных пошлин. Несмотря на снижение стоимости американской валюты в понедельник, эксперты считают, что инвесторы вновь вернутся к покупке доллара. "Рынок, что вполне понятно, с беспокойством следит за падением курса доллара с апреля прошлого года. Но я бы не стала делать выводы о том, что доллар утратил статус безопасного актива", - цитирует Рейтер главу отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).
рынок, торги, сша, гренландия, дания, дональд трамп, rabobank, мировая экономика
18:28 19.01.2026
 
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером

Курс евро к доллару вырос до 1,1641 доллара

© AFP / Karen Bleier Американский доллар
Американский доллар - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Американский доллар. Архивное фото
© AFP / Karen Bleier
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1641 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1599 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 157,91 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,35% - до 99,04 пункта.
Рынки продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Гренландией. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Как указывает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, инвесторы начали массово избавляться от доллара после того, как в апреле 2025 года Трамп объявил о введении импортных пошлин. Несмотря на снижение стоимости американской валюты в понедельник, эксперты считают, что инвесторы вновь вернутся к покупке доллара.
"Рынок, что вполне понятно, с беспокойством следит за падением курса доллара с апреля прошлого года. Но я бы не стала делать выводы о том, что доллар утратил статус безопасного актива", - цитирует Рейтер главу отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).
Банк России обозначил официальный курс валют на вторник
Вчера, 17:48
Вчера, 17:48
 
