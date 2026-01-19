https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866673813.html

Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером

Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером - 19.01.2026, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером

Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T18:28+0300

2026-01-19T18:28+0300

2026-01-19T18:28+0300

рынок

торги

сша

гренландия

дания

дональд трамп

rabobank

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/76151/44/761514483_0:117:2256:1386_1920x0_80_0_0_9740cb68357b657c89164ab40314b5ba.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1641 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1599 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 157,91 иены с уровня прошлого закрытия в 158,12 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,35% - до 99,04 пункта. Рынки продолжают следить за геополитической ситуацией между США и Гренландией. Президент США Дональд Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Как указывает агентство Рейтер со ссылкой на аналитиков, инвесторы начали массово избавляться от доллара после того, как в апреле 2025 года Трамп объявил о введении импортных пошлин. Несмотря на снижение стоимости американской валюты в понедельник, эксперты считают, что инвесторы вновь вернутся к покупке доллара. "Рынок, что вполне понятно, с беспокойством следит за падением курса доллара с апреля прошлого года. Но я бы не стала делать выводы о том, что доллар утратил статус безопасного актива", - цитирует Рейтер главу отдела валютной стратегии Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley).

https://1prime.ru/20260119/kurs--866673149.html

сша

гренландия

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, гренландия, дания, дональд трамп, rabobank, мировая экономика