FT высмеяла "давосский диалект" английского языка - 19.01.2026
FT высмеяла "давосский диалект" английского языка
FT высмеяла "давосский диалект" английского языка - 19.01.2026, ПРАЙМ
FT высмеяла "давосский диалект" английского языка
Газета Financial Times высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на... | 19.01.2026, ПРАЙМ
мировая экономика
общество
швейцария
financial times
вэф
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Газета Financial Times высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме в 2026 году. Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Как отмечается, в Швейцарии четыре официальных языка, но постоянные посетители Давоса освоили пятый: разновидность английского языка, богатую оттенками и скрытыми смыслами. Газета опубликовала краткий разговорник, призванный "облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения". В приведенных примерах первую фразу произносит искушенный участник ВЭФ, а вторая (по версии издания) означает ее истинный смысл. "Необходимость в беспристрастной платформе для диалога никогда не была так велика. - Мы всегда найдем повод поехать в Давос". "Президент Трамп изложил инновационное видение отношений Америки с быстрорастущими экономиками. - Президент произнес бессвязную речь, в которой, похоже, перепутал Камерун и Камбоджу". "Человечество только что вступило в новую эру возможностей. - Сейчас январь". "Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины. - Я только что объявил о массовых увольнениях и мне нужно было сбежать из офиса". "Это первый форум после ухода нашего основателя Клауса Шваба. - Мы наконец-то от него избавились". "В отличие от предыдущих лет президент присоединится к нам по видеосвязи. - Он беспокоится, что его может похитить спецназ США". "Ценность Давоса заключается в людях. Здесь нет полезных ископаемых. - Серьезно, мистер Трамп, у нас ничего нет".
швейцария
мировая экономика, общество, швейцария, financial times, вэф
Мировая экономика, Общество , ШВЕЙЦАРИЯ, Financial Times, ВЭФ
19:09 19.01.2026
 
FT высмеяла "давосский диалект" английского языка

Financial Times создала разговорник для расшифровки речей на ВЭФ в Давосе

На одной из улиц швейцарского Давоса
На одной из улиц швейцарского Давоса. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Газета Financial Times высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме в 2026 году.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Как отмечается, в Швейцарии четыре официальных языка, но постоянные посетители Давоса освоили пятый: разновидность английского языка, богатую оттенками и скрытыми смыслами. Газета опубликовала краткий разговорник, призванный "облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения".
В приведенных примерах первую фразу произносит искушенный участник ВЭФ, а вторая (по версии издания) означает ее истинный смысл.
"Необходимость в беспристрастной платформе для диалога никогда не была так велика. - Мы всегда найдем повод поехать в Давос".
"Президент Трамп изложил инновационное видение отношений Америки с быстрорастущими экономиками. - Президент произнес бессвязную речь, в которой, похоже, перепутал Камерун и Камбоджу".
"Человечество только что вступило в новую эру возможностей. - Сейчас январь".
"Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины. - Я только что объявил о массовых увольнениях и мне нужно было сбежать из офиса".
"Это первый форум после ухода нашего основателя Клауса Шваба. - Мы наконец-то от него избавились".
"В отличие от предыдущих лет президент присоединится к нам по видеосвязи. - Он беспокоится, что его может похитить спецназ США".
"Ценность Давоса заключается в людях. Здесь нет полезных ископаемых. - Серьезно, мистер Трамп, у нас ничего нет".
Трамп поставил условия для участия в заседании ВЭФ в Давосе, пишет FT
21 ноября 2025, 11:40
21 ноября 2025, 11:40
 
Мировая экономика Общество ШВЕЙЦАРИЯ Financial Times ВЭФ
 
 
Заголовок открываемого материала