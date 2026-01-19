FT высмеяла "давосский диалект" английского языка

https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866675354.html

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Газета Financial Times высмеяла так называемый "давосский диалект" английского языка, объяснив, что на самом деле означают фразы, которые можно услышать на Всемирном экономическом форуме в 2026 году. Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января. Как отмечается, в Швейцарии четыре официальных языка, но постоянные посетители Давоса освоили пятый: разновидность английского языка, богатую оттенками и скрытыми смыслами. Газета опубликовала краткий разговорник, призванный "облегчить межкультурный диалог и предотвратить неловкие недоразумения". В приведенных примерах первую фразу произносит искушенный участник ВЭФ, а вторая (по версии издания) означает ее истинный смысл. "Необходимость в беспристрастной платформе для диалога никогда не была так велика. - Мы всегда найдем повод поехать в Давос". "Президент Трамп изложил инновационное видение отношений Америки с быстрорастущими экономиками. - Президент произнес бессвязную речь, в которой, похоже, перепутал Камерун и Камбоджу". "Человечество только что вступило в новую эру возможностей. - Сейчас январь". "Давос — идеальное место, чтобы отвлечься от повседневной рутины. - Я только что объявил о массовых увольнениях и мне нужно было сбежать из офиса". "Это первый форум после ухода нашего основателя Клауса Шваба. - Мы наконец-то от него избавились". "В отличие от предыдущих лет президент присоединится к нам по видеосвязи. - Он беспокоится, что его может похитить спецназ США". "Ценность Давоса заключается в людях. Здесь нет полезных ископаемых. - Серьезно, мистер Трамп, у нас ничего нет".

