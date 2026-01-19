Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
MOL ведет переговоры с ADNOC о приобретении миноритарной доли в NIS - 19.01.2026, ПРАЙМ
MOL ведет переговоры с ADNOC о приобретении миноритарной доли в NIS
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры с ADNOC из ОАЭ о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), заявил гендиректор MOL Жолт Хернади. "MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера при сохранении контрольного пакета акций и контроля у MOL", - приводит слова Хернади пресс-служба компании.
бизнес, оаэ, mol, adnoc, nis, мировая экономика
Бизнес, ОАЭ, MOL, ADNOC, NIS, Мировая экономика
19:27 19.01.2026
 
MOL ведет переговоры с ADNOC о приобретении миноритарной доли в NIS

Венгерская MOL ведет переговоры с ADNOC о приобретении миноритарной доли в NIS

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры с ADNOC из ОАЭ о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), заявил гендиректор MOL Жолт Хернади.
"MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера при сохранении контрольного пакета акций и контроля у MOL", - приводит слова Хернади пресс-служба компании.
