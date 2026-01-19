https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866675712.html

MOL ведет переговоры с ADNOC о приобретении миноритарной доли в NIS

2026-01-19T19:27+0300

БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры с ADNOC из ОАЭ о приобретении этой компанией миноритарной доли в NIS ("Нефтяной индустрии Сербии"), заявил гендиректор MOL Жолт Хернади. "MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией Объединенных Арабских Эмиратов, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера при сохранении контрольного пакета акций и контроля у MOL", - приводит слова Хернади пресс-служба компании.

