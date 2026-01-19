Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта - 19.01.2026, ПРАЙМ
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта
Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T19:43+0300
2026-01-19T19:43+0300
бизнес
сша
mol
nis
ofac
мировая экономика
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после одобрения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), сообщила венгерская компания. "Завершение сделки требует, среди прочего, одобрения OFAC и сербских государственных и региональных органов власти. Предварительное соглашение определяет ключевые условия договора купли-продажи, включая сроки проведения комплексной проверки NIS и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении на сайте MOL.
бизнес, сша, mol, nis, ofac, мировая экономика
Бизнес, США, MOL, NIS, OFAC, Мировая экономика
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после одобрения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), сообщила венгерская компания.
"Завершение сделки требует, среди прочего, одобрения OFAC и сербских государственных и региональных органов власти. Предварительное соглашение определяет ключевые условия договора купли-продажи, включая сроки проведения комплексной проверки NIS и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении на сайте MOL.
MOL ведет переговоры с ADNOC о приобретении миноритарной доли в NIS
