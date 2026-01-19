https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866676005.html
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта - 19.01.2026, ПРАЙМ
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта
Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T19:43+0300
2026-01-19T19:43+0300
2026-01-19T19:43+0300
бизнес
сша
mol
nis
ofac
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после одобрения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), сообщила венгерская компания. "Завершение сделки требует, среди прочего, одобрения OFAC и сербских государственных и региональных органов власти. Предварительное соглашение определяет ключевые условия договора купли-продажи, включая сроки проведения комплексной проверки NIS и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении на сайте MOL.
https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866675712.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сша, mol, nis, ofac, мировая экономика
Бизнес, США, MOL, NIS, OFAC, Мировая экономика
MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта
MOL подпишет договор о покупке мажоритарной доли в Сербии до 31 марта 2026 года