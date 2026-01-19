https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866676005.html

MOL подпишет договор о покупке доли в NIS до конца марта

БУДАПЕШТ, 19 янв - ПРАЙМ. Договор о покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL мажоритарной доли в NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") планируется подписать до 31 марта 2026 года, после одобрения OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США), сообщила венгерская компания. "Завершение сделки требует, среди прочего, одобрения OFAC и сербских государственных и региональных органов власти. Предварительное соглашение определяет ключевые условия договора купли-продажи, включая сроки проведения комплексной проверки NIS и получения необходимых разрешений регулирующих органов. Стороны планируют подписать договор купли-продажи до 31 марта 2026 года", - говорится в сообщении на сайте MOL.

