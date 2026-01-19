https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866676135.html

В Белоруссии с 1 февраля повысят трудовые пенсии

МИНСК, 19 янв - ПРАЙМ. Трудовые пенсии в Белоруссии с 1 февраля повысят на 10%, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. "Повышение трудовых пенсий в среднем на 10% произойдет с 1 февраля. Это предусмотрено указом, который подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий Законом "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год". Как уточняет пресс-служба министерства труда и социальной защиты Белоруссии, с 1 февраля в стране повышаются все виды трудовых пенсий - по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. "В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 10%. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2026 года составит 1070 рублей (примерно 28,8 тысячи российских рублей). Годовое увеличение (февраль 2026 года к февралю 2025 года) составит 138 рублей или 14,8%", - указано в сообщении. Размер увеличения трудовой пенсии у каждого пенсионера будет свой в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, учтенных при исчислении ему пенсии, а также установленных доплат к основной пенсии. Пенсии будут перерассчитаны как неработающим, так и работающим пенсионерам. "В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят порядка 2,5 миллиарда (белорусских) рублей (примерно 67,25 миллиарда российских рублей – ред.), из них на повышение пенсий будет направлено 219 миллиона (белорусских) рублей (примерно 6,9 миллиарда российских рублей – ред.)", - говорится в сообщении. Трудовые пенсии в Белоруссии получают более 2,3 миллиона пенсионеров.

