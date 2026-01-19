https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866676297.html
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 3 копейки
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 3 копейки - 19.01.2026, ПРАЙМ
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 3 копейки
Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T19:30+0300
2026-01-19T19:30+0300
2026-01-19T20:02+0300
рынок
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки и составил 11,14 рубля.
https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866673813.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, россия
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к юаню на 3 копейки
Курс юаня на Мосбирже снизился на 3 копейки и составил 11,14 рубля
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов понедельника вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,14 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 3 копейки и составил 11,14 рубля.
Доллар дешевеет к мировым валютам в понедельник вечером