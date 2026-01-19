Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит замедлили снижение
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит замедлили снижение вечером в нерабочий понедельник, инвесторы реагируют на геополитическую неопределённость, вызванную заявлениями президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 19.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,85%, до 49 124 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,26%, до 25 365,75 пунктов, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1%, до 6 906,75 пунктов. Днем фьючерсы дешевели в пределах 0,91-1,13%. Биржи США в понедельник закрыты по причине празднования в стране государственного праздника - Дня Мартина Лютера Кинга-младшего. Аналитики обращают внимание на влияние на рынок геополитических факторов, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин в отношении европейских стран. "Очевидно, что на новые угрозы введения пошлин на финансовых рынках последует ответная реакция", - заявил агентству Рейтер главный экономист компании Forvis Mazars Джордж Лагариас (George Lagarias). "Весьма вероятно, что Белый дом будет постоянно использовать угрозу введения пошлин, даже если ранее были достигнуты договоренности", - добавил эксперт. Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Также, Трамп ещё ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном.
20:39 19.01.2026
 
Фьючерсы Уолл-стрит замедлили снижение

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит замедлили снижение вечером в понедельник

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит замедлили снижение вечером в нерабочий понедельник, инвесторы реагируют на геополитическую неопределённость, вызванную заявлениями президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 19.42 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,85%, до 49 124 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,26%, до 25 365,75 пунктов, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1%, до 6 906,75 пунктов. Днем фьючерсы дешевели в пределах 0,91-1,13%.
Биржи США в понедельник закрыты по причине празднования в стране государственного праздника - Дня Мартина Лютера Кинга-младшего.
Аналитики обращают внимание на влияние на рынок геополитических факторов, связанных с заявлениями президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин в отношении европейских стран.
"Очевидно, что на новые угрозы введения пошлин на финансовых рынках последует ответная реакция", - заявил агентству Рейтер главный экономист компании Forvis Mazars Джордж Лагариас (George Lagarias).
"Весьма вероятно, что Белый дом будет постоянно использовать угрозу введения пошлин, даже если ранее были достигнуты договоренности", - добавил эксперт.
Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Также, Трамп ещё ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном.
