В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщил ЦБ - 19.01.2026
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщил ЦБ
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщил ЦБ - 19.01.2026, ПРАЙМ
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщил ЦБ
В России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщает ЦБ РФ. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T21:36+0300
2026-01-19T21:36+0300
финансы
банки
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщает ЦБ РФ. В настоящее время осуществлять инкассацию наличных денег в России могут в соответствии с законодательством только кредитные организации и "Росинкас". "Наиболее предпочтительной моделью организации рынка инкассации и перевозки наличных денег, по мнению подавляющего числа участников обсуждения, признан допуск большего количества организаций к оказанию услуг перевозки наличных денег", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы". Отмечается, что именно такой подход должен обеспечить лучший охват услугами территории Российской Федерации, повысить гибкость и оперативность обслуживания, предоставить потребителям выбор. Планируется также проработать возможность наделения объединения "Росинкас" функциями оператора критической инфраструктуры наличного денежного обращения. Для реализации выбранной модели утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по регулированию рынка инкассации и перевозки наличных денег, уточняется в материалах. "Ожидается, что по мере его реализации доступность услуг инкассации и перевозки в каждом субъекте Российской Федерации улучшится", - говорится в материале.
рф
Новости
ru-RU
финансы, банки, россия, рф
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ
21:36 19.01.2026
 
В России планируют расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщил ЦБ

ЦБ: в России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В России планируется расширить допуск к деятельности инкассаторов, сообщает ЦБ РФ.
В настоящее время осуществлять инкассацию наличных денег в России могут в соответствии с законодательством только кредитные организации и "Росинкас".
"Наиболее предпочтительной моделью организации рынка инкассации и перевозки наличных денег, по мнению подавляющего числа участников обсуждения, признан допуск большего количества организаций к оказанию услуг перевозки наличных денег", - говорится в материале "Основные направления развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы".
Отмечается, что именно такой подход должен обеспечить лучший охват услугами территории Российской Федерации, повысить гибкость и оперативность обслуживания, предоставить потребителям выбор.
Планируется также проработать возможность наделения объединения "Росинкас" функциями оператора критической инфраструктуры наличного денежного обращения.
Для реализации выбранной модели утвержден План мероприятий ("дорожная карта") по регулированию рынка инкассации и перевозки наличных денег, уточняется в материалах.
"Ожидается, что по мере его реализации доступность услуг инкассации и перевозки в каждом субъекте Российской Федерации улучшится", - говорится в материале.
ФинансыБанкиРОССИЯРФ
 
 
