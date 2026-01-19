https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866681714.html

Добыча черноморской креветки в Азовском море побила исторический максимум

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - ПРАЙМ. Объем добычи черноморской креветки в минувшем году составил 488 тонн, что является историческим максимумом для Азовского моря, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По информации ученых, в последнее время все больше возрастает интерес у рыбодобывающих организаций к промыслу морских беспозвоночных - черноморской креветки и рапаны. Так, в минувшем году вылов черноморской креветки в Азовском море достиг 488 тонн, это на 8% больше, чем годом ранее. При этом большая часть - 82% от всего вылова - добыта в Северном Приазовье (предприятиями Запорожской и Херсонской областей). "Указанный объем добычи черноморской креветки является историческим максимумом для Азовского моря", - отмечается в сообщении об итогах промысла в 2025 году. Динамика вылова рапаны в Азовском море также имеет положительную тенденцию, превысив 2 тысячи тонн, опережая показатели прошлого года. Отмечается, что с 2024 года основным районом промысла рапаны стали морские воды, прилегающие к Северному Приазовью.

