Добыча черноморской креветки в Азовском море побила исторический максимум - 19.01.2026
Добыча черноморской креветки в Азовском море побила исторический максимум
Добыча черноморской креветки в Азовском море побила исторический максимум - 19.01.2026, ПРАЙМ
Добыча черноморской креветки в Азовском море побила исторический максимум
Объем добычи черноморской креветки в минувшем году составил 488 тонн, что является историческим максимумом для Азовского моря, сообщает пресс-служба... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T22:33+0300
2026-01-19T22:33+0300
бизнес
россия
азовское море
херсонская область
https://cdnn.1prime.ru/img/77167/11/771671156_0:123:1500:967_1920x0_80_0_0_23e30a207fb8518784eafaf27fad5b8d.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - ПРАЙМ. Объем добычи черноморской креветки в минувшем году составил 488 тонн, что является историческим максимумом для Азовского моря, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По информации ученых, в последнее время все больше возрастает интерес у рыбодобывающих организаций к промыслу морских беспозвоночных - черноморской креветки и рапаны. Так, в минувшем году вылов черноморской креветки в Азовском море достиг 488 тонн, это на 8% больше, чем годом ранее. При этом большая часть - 82% от всего вылова - добыта в Северном Приазовье (предприятиями Запорожской и Херсонской областей). "Указанный объем добычи черноморской креветки является историческим максимумом для Азовского моря", - отмечается в сообщении об итогах промысла в 2025 году. Динамика вылова рапаны в Азовском море также имеет положительную тенденцию, превысив 2 тысячи тонн, опережая показатели прошлого года. Отмечается, что с 2024 года основным районом промысла рапаны стали морские воды, прилегающие к Северному Приазовью.
азовское море
херсонская область
бизнес, россия, азовское море, херсонская область
Бизнес, РОССИЯ, Азовское море, Херсонская область
22:33 19.01.2026
 
Добыча черноморской креветки в Азовском море побила исторический максимум

Вылов черноморской креветки в Азовском море в 2025 году достиг 488 тонн

© РИА Новости . Сергей Кривошеев | Перейти в медиабанкДобыча креветки
Добыча креветки - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Добыча креветки . Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Кривошеев
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - ПРАЙМ. Объем добычи черноморской креветки в минувшем году составил 488 тонн, что является историческим максимумом для Азовского моря, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
По информации ученых, в последнее время все больше возрастает интерес у рыбодобывающих организаций к промыслу морских беспозвоночных - черноморской креветки и рапаны.
Так, в минувшем году вылов черноморской креветки в Азовском море достиг 488 тонн, это на 8% больше, чем годом ранее. При этом большая часть - 82% от всего вылова - добыта в Северном Приазовье (предприятиями Запорожской и Херсонской областей).
"Указанный объем добычи черноморской креветки является историческим максимумом для Азовского моря", - отмечается в сообщении об итогах промысла в 2025 году.
Динамика вылова рапаны в Азовском море также имеет положительную тенденцию, превысив 2 тысячи тонн, опережая показатели прошлого года. Отмечается, что с 2024 года основным районом промысла рапаны стали морские воды, прилегающие к Северному Приазовью.
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
В России расширили список поставщиков рыбы в Китай
15 января, 09:49
 
