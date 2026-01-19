https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866682956.html
"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент"
"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" - 19.01.2026, ПРАЙМ
"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент"
Госкорпорация "Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" в размере 41,6%, более десятка компаний корпорации входят в эту группу, сообщили РИА Новости в... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T23:01+0300
2026-01-19T23:01+0300
2026-01-19T23:03+0300
бизнес
финансы
ростех
гк "элемент"
афк "система"
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" в размере 41,6%, более десятка компаний корпорации входят в эту группу, сообщили РИА Новости в "Ростехе".Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала о том, что "Сбер" покупает долю АФК "Система" в группе компаний "Элемент", доля в которой есть также у "Ростеха". По информации собеседников издания, стоимость сделки оценивается в 24 миллиарда рублей при суммарной стоимости группы в 50 миллиардов.Позднее источник РИА Новости, близкий к ГК "Элемент", подтвердил скорое завершение сделки."Проект развития микроэлектронных активов стратегически важен для нас, участие госкорпорации в нем сохраняет свою актуальность. С момента создания группы "Элемент" в ее состав входят более десятка наших предприятий, в настоящий момент доля "Ростеха" в "Элементе" составляет 41,6%", - говорится в сообщении.Источник, близкий к "Ростеху", сообщил РИА Новости, что госкорпорация не намерена продавать свою долю ГК "Элемент". "Корпорация не намерена продавать свой пакет", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что "Ростех" работает в высокотехнологичных отраслях и является крупнейшим потребителем микроэлектронных изделий в России."Наши перспективные проекты также тесно увязаны с дальнейшими успехами в сфере микроэлектроники", - пояснили там.Группа компаний "Элемент" была создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 компаний, включая крупнейшего производителя чипов в России - "Микрон".
https://1prime.ru/20260116/vtb-866584353.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_e504d8fd682e027c914fe16a50a7c2ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, финансы, ростех, гк "элемент", афк "система"
Бизнес, Финансы, Ростех, ГК "Элемент", АФК "Система"
"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент"
"Ростех" сохраняет за собой долю в группе компаний "Элемент" в размере 41,6%
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" в размере 41,6%, более десятка компаний корпорации входят в эту группу, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала о том, что "Сбер" покупает долю АФК "Система"
в группе компаний "Элемент", доля в которой есть также у "Ростеха
". По информации собеседников издания, стоимость сделки оценивается в 24 миллиарда рублей при суммарной стоимости группы в 50 миллиардов.
Позднее источник РИА Новости, близкий к ГК "Элемент"
, подтвердил скорое завершение сделки.
"Проект развития микроэлектронных активов стратегически важен для нас, участие госкорпорации в нем сохраняет свою актуальность. С момента создания группы "Элемент" в ее состав входят более десятка наших предприятий, в настоящий момент доля "Ростеха" в "Элементе" составляет 41,6%", - говорится в сообщении.
Источник, близкий к "Ростеху", сообщил РИА Новости, что госкорпорация не намерена продавать свою долю ГК "Элемент". "Корпорация не намерена продавать свой пакет", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что "Ростех" работает в высокотехнологичных отраслях и является крупнейшим потребителем микроэлектронных изделий в России.
"Наши перспективные проекты также тесно увязаны с дальнейшими успехами в сфере микроэлектроники", - пояснили там.
Группа компаний "Элемент" была создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 компаний, включая крупнейшего производителя чипов в России - "Микрон".
ВТБ не планирует покупку доли в "Федеральной грузовой компании"