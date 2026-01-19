https://1prime.ru/20260119/ekonomika-866682956.html

"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент"

"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" - 19.01.2026, ПРАЙМ

"Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент"

Госкорпорация "Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" в размере 41,6%, более десятка компаний корпорации входят в эту группу, сообщили РИА Новости в... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T23:01+0300

2026-01-19T23:01+0300

2026-01-19T23:03+0300

бизнес

финансы

ростех

гк "элемент"

афк "система"

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/22/834432222_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb29888b35d1844d45da542916babbfa.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" сохраняет за собой долю в ГК "Элемент" в размере 41,6%, более десятка компаний корпорации входят в эту группу, сообщили РИА Новости в "Ростехе".Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала о том, что "Сбер" покупает долю АФК "Система" в группе компаний "Элемент", доля в которой есть также у "Ростеха". По информации собеседников издания, стоимость сделки оценивается в 24 миллиарда рублей при суммарной стоимости группы в 50 миллиардов.Позднее источник РИА Новости, близкий к ГК "Элемент", подтвердил скорое завершение сделки."Проект развития микроэлектронных активов стратегически важен для нас, участие госкорпорации в нем сохраняет свою актуальность. С момента создания группы "Элемент" в ее состав входят более десятка наших предприятий, в настоящий момент доля "Ростеха" в "Элементе" составляет 41,6%", - говорится в сообщении.Источник, близкий к "Ростеху", сообщил РИА Новости, что госкорпорация не намерена продавать свою долю ГК "Элемент". "Корпорация не намерена продавать свой пакет", - сказал собеседник агентства.В пресс-службе добавили, что "Ростех" работает в высокотехнологичных отраслях и является крупнейшим потребителем микроэлектронных изделий в России."Наши перспективные проекты также тесно увязаны с дальнейшими успехами в сфере микроэлектроники", - пояснили там.Группа компаний "Элемент" была создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха" в сфере микроэлектроники. Группа объединяет более 30 компаний, включая крупнейшего производителя чипов в России - "Микрон".

https://1prime.ru/20260116/vtb-866584353.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, ростех, гк "элемент", афк "система"