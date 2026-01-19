Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал ЦБ дать более четкие рекомендации против мошенничества - 19.01.2026
Эксперт призвал ЦБ дать более четкие рекомендации против мошенничества
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банкам в России необходимо дать более чёткие рекомендации ЦБ по трактовке применения критериев мошеннических операций, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. С 1 января 2026 года список на подозрение в мошеннических операциях расширился еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как был проведен перевод себе крупной суммы, при попытках внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат, при использовании клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и при совпадении информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента. В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались. "Я не думаю, что решение - в смягчении критериев, скорее, ЦБ стоит дать рекомендации по их более точной интерпретации", - сказал Достов. Эксперт отметил, что острота проблемы, вероятно, будет снижаться по мере того, как алгоритмы банков научатся лучше отличать реальный пример мошенничества от схожих паттернов добросовестных пользователей. Также Достов добавил, что проблема необоснованной блокировки счетов достаточно массовая. "Для справедливости отметим, что она не новая - попасть на ошибочную блокировку можно было и раньше", - пояснил эксперт.
15:58 19.01.2026
 
Здание Центрального банка РФ
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Банкам в России необходимо дать более чёткие рекомендации ЦБ по трактовке применения критериев мошеннических операций, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
С 1 января 2026 года список на подозрение в мошеннических операциях расширился еще сильнее. Так, под блокировку можно будет попасть за отправку денег другому человеку после того, как был проведен перевод себе крупной суммы, при попытках внесения наличных на счет человека с использованием цифровой карты через банкомат, при использовании клиентом нетипичного для него программного обеспечения или провайдера связи при подключении к онлайн-банкингу и при совпадении информации о получателе цифрового рубля с данными, указанными в реестре переводов без согласия клиента.
В ноябре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России фиксирует рост жалоб на необоснованную блокировку счетов, это свидетельствует о том, что где-то перегнули палку в борьбе с мошенничеством. Набиуллина также подчеркнула, что в таких ситуациях важно принять все меры, чтобы у добросовестных людей средства не блокировались.
"Я не думаю, что решение - в смягчении критериев, скорее, ЦБ стоит дать рекомендации по их более точной интерпретации", - сказал Достов.
Эксперт отметил, что острота проблемы, вероятно, будет снижаться по мере того, как алгоритмы банков научатся лучше отличать реальный пример мошенничества от схожих паттернов добросовестных пользователей.
Также Достов добавил, что проблема необоснованной блокировки счетов достаточно массовая. "Для справедливости отметим, что она не новая - попасть на ошибочную блокировку можно было и раньше", - пояснил эксперт.
