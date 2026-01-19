Умер модельер Валентино Гаравани

https://1prime.ru/20260119/es-866677748.html

РИМ, 19 янв - ПРАЙМ. Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino, скончался в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24. Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера в области Ломбардия на севере Италии. После обучения ремеслу модельера в Париже он вернулся в Рим, где основал дом моды Valentino. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.

