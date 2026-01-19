Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Умер модельер Валентино Гаравани
https://1prime.ru/20260119/es-866677748.html
Умер модельер Валентино Гаравани
Умер модельер Валентино Гаравани - 19.01.2026, ПРАЙМ
Умер модельер Валентино Гаравани
Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino, скончался в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24. | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T20:29+0300
2026-01-19T20:29+0300
бизнес
италия
париж
рим
в мире
РИМ, 19 янв - ПРАЙМ. Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino, скончался в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24. Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера в области Ломбардия на севере Италии. После обучения ремеслу модельера в Париже он вернулся в Рим, где основал дом моды Valentino. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.
италия
париж
рим
бизнес, италия, париж, рим, в мире
Бизнес, ИТАЛИЯ, Париж, Рим, В мире
20:29 19.01.2026
 
Умер модельер Валентино Гаравани

Итальянский модельер Валентино Гаравани скончался в возрасте 93 лет

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Итальянский модельер Валентино Гаравани
Итальянский модельер Валентино Гаравани - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Итальянский модельер Валентино Гаравани. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
РИМ, 19 янв - ПРАЙМ. Итальянский модельер Валентино Гаравани, основатель модного дома Valentino, скончался в возрасте 93 лет, сообщил новостной телеканал Skytg24.
Гаравани родился в 1932 году в городе Вогера в области Ломбардия на севере Италии. После обучения ремеслу модельера в Париже он вернулся в Рим, где основал дом моды Valentino. В сентябре 2007 года Валентино объявил, что оставит мир моды после своего последнего показа.
 
Бизнес, ИТАЛИЯ, Париж, Рим, В мире
 
 
