Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ - 19.01.2026
Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ
Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ - 19.01.2026, ПРАЙМ
Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ
Европейские страны с начала января пять раз побили суточный рекорд по отбору газа из хранилищ, это второй результат для этого месяца за всю историю наблюдений – | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T22:27+0300
2026-01-19T22:27+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Европейские страны с начала января пять раз побили суточный рекорд по отбору газа из хранилищ, это второй результат для этого месяца за всю историю наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в период с 1 по 17 января (последние данные) было зафиксировано пять дней с максимальным нетто-отбором – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ. Такие максимумы были 1, 5–8 января. Большее число таких максимумов в период с 1 по 17 января было в 2021 году в условиях холодной зимы – семь дней. Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE. По данным на газовые сутки 17 января (закончились утром 18 января), европейские хранилища заполнены на 50,4%. Это на 11,4 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Меньше в этот период было только в 2022 году, когда в Европе был энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии. "Газпром" с ноября обращал внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
газ, европа, азия, gie, газпром, мировая экономика
Газ, ЕВРОПА, АЗИЯ, GIE, Газпром, Мировая экономика
22:27 19.01.2026
 
Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ

Европа с начала января пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из ПХГ

© РИА Новости . Сергей СтаростенкоГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Старостенко
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Европейские страны с начала января пять раз побили суточный рекорд по отбору газа из хранилищ, это второй результат для этого месяца за всю историю наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в период с 1 по 17 января (последние данные) было зафиксировано пять дней с максимальным нетто-отбором – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ. Такие максимумы были 1, 5–8 января.
Большее число таких максимумов в период с 1 по 17 января было в 2021 году в условиях холодной зимы – семь дней.
Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE.
По данным на газовые сутки 17 января (закончились утром 18 января), европейские хранилища заполнены на 50,4%. Это на 11,4 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Меньше в этот период было только в 2022 году, когда в Европе был энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии.
"Газпром" с ноября обращал внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей.
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.
Газпром
В "Газпроме" рассказали об отборе газа из ПХГ Украины
Вчера, 18:57
 
ГазЕВРОПААЗИЯGIEГазпромМировая экономика
 
 
