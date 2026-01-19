Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Европейские страны с начала января пять раз побили суточный рекорд по отбору газа из хранилищ, это второй результат для этого месяца за всю историю наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости.
Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в период с 1 по 17 января (последние данные) было зафиксировано пять дней с максимальным нетто-отбором – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ. Такие максимумы были 1, 5–8 января.
Большее число таких максимумов в период с 1 по 17 января было в 2021 году в условиях холодной зимы – семь дней.
Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE.
По данным на газовые сутки 17 января (закончились утром 18 января), европейские хранилища заполнены на 50,4%. Это на 11,4 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Меньше в этот период было только в 2022 году, когда в Европе был энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии.
"Газпром" с ноября обращал внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей.
Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.