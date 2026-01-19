https://1prime.ru/20260119/es-866681552.html

Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ

Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ - 19.01.2026, ПРАЙМ

Европа пять раз побила суточный рекорд по отбору газа из хранилищ

Европейские страны с начала января пять раз побили суточный рекорд по отбору газа из хранилищ, это второй результат для этого месяца за всю историю наблюдений – | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T22:27+0300

2026-01-19T22:27+0300

2026-01-19T22:27+0300

газ

европа

азия

gie

газпром

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672494_0:54:512:342_1920x0_80_0_0_68fa484cdbfe142d80faf950423a8b50.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Европейские страны с начала января пять раз побили суточный рекорд по отбору газа из хранилищ, это второй результат для этого месяца за всю историю наблюдений – с 2011 года, подсчитало РИА Новости. Согласно данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), в период с 1 по 17 января (последние данные) было зафиксировано пять дней с максимальным нетто-отбором – когда суммарный уровень отбора превышает объем закачки – из европейских ПХГ. Такие максимумы были 1, 5–8 января. Большее число таких максимумов в период с 1 по 17 января было в 2021 году в условиях холодной зимы – семь дней. Европа с начала января отбирает из ПХГ в полтора раза больше газа, чем в те же даты за последние пять лет, подсчитало РИА Новости, изучив данные GIE. По данным на газовые сутки 17 января (закончились утром 18 января), европейские хранилища заполнены на 50,4%. Это на 11,4 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Меньше в этот период было только в 2022 году, когда в Европе был энергетический кризис из-за негативных погодных условий, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный газ в Азии. "Газпром" с ноября обращал внимание, что отбор газа из подземных хранилищ в Европе уже бьет рекорды, а при сильных или длительных холодах недостаточные запасы могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей. Обычно отбор газа из европейских ПХГ продолжается до конца марта – середины апреля.

https://1prime.ru/20260119/ukraina-866674823.html

европа

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, азия, gie, газпром, мировая экономика