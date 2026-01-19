https://1prime.ru/20260119/evropa-866678626.html
Президент Болгарии подаст в отставку во вторник
Президент Болгарии подаст в отставку во вторник
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев объявил, что во вторник подаст в отставку.
"Завтра (во вторник - ред.) я подам в отставку с поста президента Республики Болгария", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В своем обращении Радев раскритиковал политическую систему, которая сложилась в стране. По его словам, существующая модель управления "имеет внешние признаки демократии, но функционирует по механизмам олигархии".
Радев подает в отставку в разгар политического кризиса. Страну ожидают досрочные парламентские выборы, дату которых должен был назначить президент. Наблюдатели ранее не исключали, что Радев сам захочет участвовать в выборах во главе партии, которая будет создана по этому случаю.
Радев был переизбран на второй пятилетний срок в ноябре 2021 года. Инаугурация состоялась 22 января 2022 года.
