МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев объявил, что во вторник подаст в отставку."Завтра (во вторник - ред.) я подам в отставку с поста президента Республики Болгария", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).В своем обращении Радев раскритиковал политическую систему, которая сложилась в стране. По его словам, существующая модель управления "имеет внешние признаки демократии, но функционирует по механизмам олигархии".Радев подает в отставку в разгар политического кризиса. Страну ожидают досрочные парламентские выборы, дату которых должен был назначить президент. Наблюдатели ранее не исключали, что Радев сам захочет участвовать в выборах во главе партии, которая будет создана по этому случаю.Радев был переизбран на второй пятилетний срок в ноябре 2021 года. Инаугурация состоялась 22 января 2022 года.
общество , болгария, в мире
Общество , БОЛГАРИЯ, В мире
20:48 19.01.2026 (обновлено: 20:58 19.01.2026)
 
Президент Болгарии подаст в отставку во вторник

Президент Болгарии Румен Радев во вторник подаст в отставку

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Президент Болгарии Румен Радев объявил, что во вторник подаст в отставку.
"Завтра (во вторник - ред.) я подам в отставку с поста президента Республики Болгария", - заявил Радев в обращении к гражданам страны, которое транслировало Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В своем обращении Радев раскритиковал политическую систему, которая сложилась в стране. По его словам, существующая модель управления "имеет внешние признаки демократии, но функционирует по механизмам олигархии".
Радев подает в отставку в разгар политического кризиса. Страну ожидают досрочные парламентские выборы, дату которых должен был назначить президент. Наблюдатели ранее не исключали, что Радев сам захочет участвовать в выборах во главе партии, которая будет создана по этому случаю.
Радев был переизбран на второй пятилетний срок в ноябре 2021 года. Инаугурация состоялась 22 января 2022 года.
