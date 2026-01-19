https://1prime.ru/20260119/finuslugi-866670541.html
Средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 банков упала ниже 15%
Средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 банков упала ниже 15%
2026-01-19T16:08+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках РФ по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года. Об этом свидетельствует расчеты индекса вкладов "Финуслуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что вклады со сроком на три месяца оставались единственными, где средний показатель превышал 15% годовых. С начала года средние ставки снизились на 0,08–0,28 процентного пункта, а относительно 19 декабря 2025 года, когда Банк России снизил ключевую ставку до 16%, - на 0,24–0,65 процентного пункта, отмечается в сообщении. Максимальная ставка по вкладу среди топ-20 банков составляет 18% годовых, минимальная - 6,8%, сообщает финансовый маркетплейс. Согласно данным "Финуслуг", средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 банках составляет 14,17% (снижение на 0,56 процентного пункта с последнего заседания ЦБ), по годовому вкладу - 13,08% (-0,42 процентного пункта), по вкладу на 1,5 года - 11,43% (-0,28 процентного пункта). Средняя ставка по двухлетнему вкладу составляет 11,16% (-0,24 процентного пункта), а по трехлетнему - 10,63% (-0,25 процентного пункта). В декабре Банк России пятый раз подряд снизил ключевую ставку - на 0,5 процентного пункта, до 16% годовых.
рф
