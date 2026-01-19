Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы Уолл-стрит падают в ожидании новых импортных пошлин в США
Фьючерсы Уолл-стрит падают в ожидании новых импортных пошлин в США
2026-01-19T15:01+0300
2026-01-19T15:01+0300
экономика
рынок
сша
дания
норвегия
дональд трамп
nasdaq composite
рынок, сша, дания, норвегия, дональд трамп, nasdaq composite
Экономика, Рынок, США, ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, Дональд Трамп, Nasdaq Composite
15:01 19.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит
Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в начале новой недели на 1% и более, в то время как участники рынков реагируют на решения президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 14.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,91%, до 49 094 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,52%, до 25 298 пунктов, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,13%, до 6 898 пунктов.
Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Также, Трамп ещё ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном.
"Рынки чувствительны к стремительно меняющейся ситуации вокруг новых пошлин как инструмента для переговоров по вопросам безопасности", - цитирует агентство Блумберг мнение главы трейдинга MPPM Гильермо Эрнандес-Сампере.
"Рост неопределённости, как и в прошлом году, будет давить на все рынки", - добавил аналитик.
К тому же торговая активность была низкой из-за выходного дня в США.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Европе нечем ответить на пошлины Трампа, считает эксперт
