Фьючерсы Уолл-стрит падают в ожидании новых импортных пошлин в США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в начале новой недели на 1% и более, в то время как участники рынков реагируют на решения президента... | 19.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в начале новой недели на 1% и более, в то время как участники рынков реагируют на решения президента США Дональда Трампа относительно импортных пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 14.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,91%, до 49 094 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 1,52%, до 25 298 пунктов, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,13%, до 6 898 пунктов. Трамп в субботу объявил о введении в феврале пошлины в 10% против товаров из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Пошлина впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения договора о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Также, Трамп ещё ранее объявил о введении 25-процентных пошлин против всех стран, ведущих дела с Ираном. "Рынки чувствительны к стремительно меняющейся ситуации вокруг новых пошлин как инструмента для переговоров по вопросам безопасности", - цитирует агентство Блумберг мнение главы трейдинга MPPM Гильермо Эрнандес-Сампере. "Рост неопределённости, как и в прошлом году, будет давить на все рынки", - добавил аналитик. К тому же торговая активность была низкой из-за выходного дня в США.

