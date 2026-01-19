Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati - 19.01.2026
Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati
Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati - 19.01.2026, ПРАЙМ
Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на сумму около 341 тысячи рублей к одной из структур Illuminati Media... | 19.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на сумму около 341 тысячи рублей к одной из структур Illuminati Media Group, занимающейся звукозаписью и продюсированием музыкантов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Иск Глюкозы к ООО "Иллюминати Продакшн" поступил в суд 16 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Дело будет слушать судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации. Предыдущее громкое судебное разбирательство с участием Глюкозы было вокруг мультфильма "Савва. Сердце воина", снятого студией "Глюкоза Продакшн". Студия обанкротилась и осталась должна кредиторам более 26 миллионов рублей. Кредиторы пытались взыскать эту сумму с руководства студии, в том числе с Глюкозы и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров разорившейся нефтяной компании "Руспетро". Разбирательства шли почти три года, и в конце концов Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ в 2023 году требования кредиторов отклонили. По данным "БИР-Аналитик", учредителями ООО "Иллюминати Продакшн" являются четыре физлица, гендиректором – Даниэль Перцев. На одном из музыкальных сервисов говорится, что лейбл сотрудничает с такими исполнителями, как Bandura, Nick Rosenberg, ЕК, Александр Катиков, Drixx Phantom, Папион.
бизнес, рф, глюкоза, верховный суд, ек
Бизнес, РФ, Глюкоза, Верховный суд, ЕК
14:18 19.01.2026
 
Глюкоза подала иск к лейблу Illuminati

Певица Глюкоза подала в суд на лейбл Illuminati

Певица Глюкоза
Певица Глюкоза - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2026
Певица Глюкоза. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском на сумму около 341 тысячи рублей к одной из структур Illuminati Media Group, занимающейся звукозаписью и продюсированием музыкантов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск Глюкозы к ООО "Иллюминати Продакшн" поступил в суд 16 января и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. Дело будет слушать судья Андрей Чадов, специализирующийся на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.
Предыдущее громкое судебное разбирательство с участием Глюкозы было вокруг мультфильма "Савва. Сердце воина", снятого студией "Глюкоза Продакшн".
Студия обанкротилась и осталась должна кредиторам более 26 миллионов рублей. Кредиторы пытались взыскать эту сумму с руководства студии, в том числе с Глюкозы и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров разорившейся нефтяной компании "Руспетро".
Разбирательства шли почти три года, и в конце концов Арбитражный суд Московского округа и Верховный суд РФ в 2023 году требования кредиторов отклонили.
По данным "БИР-Аналитик", учредителями ООО "Иллюминати Продакшн" являются четыре физлица, гендиректором – Даниэль Перцев. На одном из музыкальных сервисов говорится, что лейбл сотрудничает с такими исполнителями, как Bandura, Nick Rosenberg, ЕК, Александр Катиков, Drixx Phantom, Папион.
Заголовок открываемого материала