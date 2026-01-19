https://1prime.ru/20260119/gosduma-866682267.html

В Госдуму внесли законопроект для защиты от "эффекта Долиной"

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, представитель партии "Справедливая Россия" Михаил Делягин внес в парламент законопроект, который нацелен на защиту прав покупателей недвижимости, которые не знали об обмане продавца третьими лицами. Текст документа размещен в думской электронной базе. "Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными с нарушением прав покупателей, выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами (так называемые "возвратные" продажи или "случай Долиной")", — говорится в пояснительной записке.Отмечается, что этот недостаток закона активно используют обманутые продавцы и мошенники, которые часто действуют в сговоре с собственниками ради оспаривания сделки после получения денежных средств. Предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 179 Гражданского кодекса, в которой описывается недействительность сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Отмечается, что сейчас формулировка статьи является крайне размытой.Инициатива предлагает изменить подход, возложив на продавца обязательство доказывать, что покупатель знал или должен был знать о факте обмана. В настоящее время именно покупатель обязан доказывать свою невиновность. По мнению депутата, такая мера уменьшит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества.Афера с квартиройЛариса Долина попала в центр внимания общественности летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, принудивших ее к продаже квартиры в центре Москвы. Аферисты в течение четырех месяцев обманным путем добивались доверия певицы и под предлогом сохранности средств склонили ее к переводу денег на "безопасные" счета и передаче вырученных от продажи квартиры денег курьеру. Ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.Мошенники были задержаны. В конце ноября Балашихинский городской суд вынес приговор Анжеле Цырульниковой, Артуру Каменецкому, Андрею Основе и Дмитрию Леонтьеву, назначив им сроки от четырех до семи лет заключения с дополнительным штрафом в размере 900 тысяч рублей для каждого.Одновременно с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил за ней право собственности. В результате Полина Лурье, купившая недвижимость, оказалась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность этого решения. После этого покупательница обратилась в вышестоящую инстанцию.В декабре Верховный суд утвердил право собственности на спорную недвижимость за Лурье. Все время, пока проходили судебные разбирательства, Долина продолжала жить в квартире. В конце того же месяца Московский городской суд постановил ее выселить. Личные вещи она вывезла только 8 января.

