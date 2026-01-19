OpenAI планирует представить первое устройство в 2026 году, пишет Axios

https://1prime.ru/20260119/ii-866675841.html
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Американская фирма OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT "следует плану" и планирует представить свое первое устройство во второй половине 2026 года, заявил в понедельник порталу Axios в Давосе руководитель отдела политики компании Крис Лехейн (Chris Lehane). "Лехейн не подтвердил, что устройство поступит в продажу в этом году, но сказал, что OpenAI "рассматривает что-то во второй половине (2026 года)". Он добавил, что, хотя это "наиболее вероятный" сценарий, "мы посмотрим, как будут развиваться события"", - сообщает Axious. Он отказался вдаваться в подробности, в том числе, будет ли это наушник или что-то совершенно другое, отмечает портал. Лехейн назвал "устройства" одним из главных направлений развития OpenAI в 2026 году, заявив Ине Фрид (Ina Fried) из Axios, что он поделится новостями "гораздо позже в этом году", пишет Axios. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) намекал на будущее устройство с искусственным интеллектом с момента приобретения компании бывшего руководителя отдела дизайна Apple Джони Айва (Jony Ive) в мае прошлого года. Альтман не предоставил конкретных сроков или описания того, как будет выглядеть устройство, но заявил, что оно будет более "спокойным", чем смартфон, и пользователи будут шокированы его простотой, приводит портал слова гендиректора компании. Axios отмечает, что OpenAI разрабатывает прототипы небольших устройств без экрана - возможно, носимых - которые будут взаимодействовать с пользователями.
