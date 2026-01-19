https://1prime.ru/20260119/kurs--866673149.html
Банк России обозначил официальный курс валют на вторник
Банк России обозначил официальный курс валют на вторник - 19.01.2026
Банк России обозначил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 0,94 копейки к понедельнику, до 11,1604 рубля, доллара - уменьшился на 7,46... | 19.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-19T17:48+0300
2026-01-19T17:48+0300
2026-01-19T17:48+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, увеличился на 0,94 копейки к понедельнику, до 11,1604 рубля, доллара - уменьшился на 7,46 копейки, до 77,7586 рубля, евро - снизился на 37,55 копейки, до 90,1611 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
