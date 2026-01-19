https://1prime.ru/20260119/mayning--866673627.html
В Госдуму внесли проект о штрафах за нарушение запрета на майнинг
2026-01-19T17:57+0300
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о введении штрафов до двух миллионов рублей за майнинг криптовалюты в регионах, где это запрещено, документ доступен в думской электронной базе. Согласно законопроекту, нарушение запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях субъектов РФ, в отношении которых установлен такой запрет, предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч рублей - для должностных лиц и до двух миллионов рублей - для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения может повлечь штраф в размере до 10 миллионов рублей. Осуществление майнинга цифровой валюты с превышением лимита энергопотребления, установленного правительством РФ, без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты предлагается наказывать штрафом до 150 тысяч рублей. В случае повторного совершения правонарушения, может грозить штраф в размере до 1,5 миллионов рублей. Осуществление майнинга без права на осуществление такой деятельности предлагается наказывать штрафами до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей - для юридических лиц. Повторное совершение правонарушения предлагается наказывать штрафом до 5 миллионов рублей. Инициативой также предлагается установить штрафы для операторов майнинговой инфраструктуры. Так, за предоставление инфраструктуры ИП и юридическим лицам, не включенным в реестр лиц, осуществляющих майнинг, предлагается установить штрафы до 500 тысяч рублей, а в случае повторного совершения правонарушения - до 5 миллионов рублей.
