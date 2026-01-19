Минфин хочет предложить более длинные ОФЗ в юанях
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Минфин России хотел бы предложить в 2026 году более длинные облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях, если позволит рынок, с погашением через пять и десять лет, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.
"Я думаю, что мы продолжим работу в том же ключе на этом инструменте. Соответственно, наша следующая задача - это построить, достроить, так скажем, кривую. Сейчас у нас есть точки три и семь лет, мы бы хотели увидеть точки пять и, возможно, даже десять лет, если рынок позволит это сделать. И, наверное, удобный момент был бы как раз приурочить это также к погашению крупного выпуска, который будет в мае, номинированного в долларах США. Я думаю, что это наш базовый сценарий", - сказал он в интервью телеканалу РБК.
"Мы бы очень хотели увидеть более длинные бумаги. Вопрос, конечно, что захочет и что сможет купить рынок", - добавил Мамонов.
Минфин в декабре 2025 года разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.