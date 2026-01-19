https://1prime.ru/20260119/minfin--866672041.html

Минфин хочет предложить более длинные ОФЗ в юанях

Минфин хочет предложить более длинные ОФЗ в юанях - 19.01.2026, ПРАЙМ

Минфин хочет предложить более длинные ОФЗ в юанях

Минфин России хотел бы предложить в 2026 году более длинные облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях, если позволит рынок, с погашением через пять и десять... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T17:06+0300

2026-01-19T17:06+0300

2026-01-19T17:06+0300

экономика

финансы

рынок

сша

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Минфин России хотел бы предложить в 2026 году более длинные облигации федерального займа (ОФЗ) в юанях, если позволит рынок, с погашением через пять и десять лет, заявил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов. "Я думаю, что мы продолжим работу в том же ключе на этом инструменте. Соответственно, наша следующая задача - это построить, достроить, так скажем, кривую. Сейчас у нас есть точки три и семь лет, мы бы хотели увидеть точки пять и, возможно, даже десять лет, если рынок позволит это сделать. И, наверное, удобный момент был бы как раз приурочить это также к погашению крупного выпуска, который будет в мае, номинированного в долларах США. Я думаю, что это наш базовый сценарий", - сказал он в интервью телеканалу РБК. "Мы бы очень хотели увидеть более длинные бумаги. Вопрос, конечно, что захочет и что сможет купить рынок", - добавил Мамонов. Минфин в декабре 2025 года разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.

https://1prime.ru/20260119/minfin-866670997.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, сша, минфин