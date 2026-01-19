https://1prime.ru/20260119/minfin-866670836.html

Дефицит бюджета в 2025 году составил 2,6 процента ВВП

2026-01-19T16:19+0300

экономика

финансы

россия

рф

минфин

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2025 года составил 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП, доходы выросли на 1,6%, до 37,28 триллиона рублей, расходы - на 6,8%, до 42,93 триллиона, сообщает Минфин России. "По итогам 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 645 млрд рублей, что соответствует оценкам в уточненном законе о бюджете. Исполнение федерального бюджета в соответствии с уточненными параметрами первичного структурного дефицита обеспечило устойчивость бюджетной системы, стабильный уровень государственного долга (16,1% ВВП в 2025 году)", - говорится в материалах на сайте министерства. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составил 2,6% ВВП. По итогам 2024 года он составлял 3,47 триллиона рублей, или 1,7% ВВП. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в 2025 году составил 37 284 млрд рублей, что на 1,6% выше объема поступления доходов за 2024 год. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12% г/г) сохраняется положительная динамика", - говорится в материалах. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета за 2025 год составил 42 928 млрд рублей, превысив показатели предыдущего года на 6,8% г/г. В целом, исполнение расходов федерального бюджета по итогам 2025 года составило 99% к сводной бюджетной росписи", - отмечается в материалах. По итогам 2024 года доходы составляли 36,709 триллиона рублей, а расходы достигли 40,181 триллиона рублей, отмечается в представленной таблице. В целом федеральный бюджет исполнен в соответствии с целевыми параметрами – первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов в 2025 году составил 1,2% ВВП (в пределах целевых параметров 1,3%), указывает Минфин.

рф

2026

