https://1prime.ru/20260119/peregovory-866669739.html

Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным

Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным - 19.01.2026, ПРАЙМ

Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с Mandiner предположил, что лидеры стран Европы слишком оттянули момент для возобновления диалога с российским... | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T15:41+0300

2026-01-19T15:41+0300

2026-01-19T15:41+0300

общество

европа

чехия

владимир путин

фридрих мерц

москва

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с Mandiner предположил, что лидеры стран Европы слишком оттянули момент для возобновления диалога с российским президентом Владимиром Путиным."Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — заявил он.В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Он выразил надежду на восстановление связей с Москвой и назвал Россию частью Европы.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с Путиным, охарактеризовав их как шаг, рассчитанный на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж собирается определить формат для возобновления диалога с Россией.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов восстанавливать контакты. При этом будущий разговор президентов двух стран должен стремиться к взаимопониманию, а не сводиться к чтению нравоучений.

https://1prime.ru/20260119/tramp-866665032.html

https://1prime.ru/20260119/rossiya-866661450.html

европа

чехия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , европа, чехия, владимир путин, фридрих мерц, москва, сергей лавров