Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным - 19.01.2026
Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным
Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным - 19.01.2026
Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с Mandiner предположил, что лидеры стран Европы слишком оттянули момент для возобновления диалога с российским... | 19.01.2026
2026-01-19T15:41+0300
2026-01-19T15:41+0300
общество
европа
чехия
владимир путин
фридрих мерц
москва
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с Mandiner предположил, что лидеры стран Европы слишком оттянули момент для возобновления диалога с российским президентом Владимиром Путиным."Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — заявил он.В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Он выразил надежду на восстановление связей с Москвой и назвал Россию частью Европы.В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с Путиным, охарактеризовав их как шаг, рассчитанный на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж собирается определить формат для возобновления диалога с Россией.Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов восстанавливать контакты. При этом будущий разговор президентов двух стран должен стремиться к взаимопониманию, а не сводиться к чтению нравоучений.
европа
чехия
москва
общество , европа, чехия, владимир путин, фридрих мерц, москва, сергей лавров
Общество , ЕВРОПА, ЧЕХИЯ, Владимир Путин, Фридрих Мерц, МОСКВА, Сергей Лавров
15:41 19.01.2026
 
Премьер Чехии сделал внезапное заявление о переговорах с Путиным

Бабиш: Европа слишком поздно захотела говорить с Путиным

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в беседе с Mandiner предположил, что лидеры стран Европы слишком оттянули момент для возобновления диалога с российским президентом Владимиром Путиным.
"Теперь, наконец, все больше говорят о том, что Европе тоже следовало бы вести прямые переговоры с Путиным. Вопрос лишь в том, не слишком ли поздно для этого", — заявил он.
В четверг немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Он выразил надежду на восстановление связей с Москвой и назвал Россию частью Европы.
В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с Путиным, охарактеризовав их как шаг, рассчитанный на публику. В декабре агентство AFP сообщало, что Париж собирается определить формат для возобновления диалога с Россией.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отметил, что российский лидер готов восстанавливать контакты. При этом будущий разговор президентов двух стран должен стремиться к взаимопониманию, а не сводиться к чтению нравоучений.
ОбществоЕВРОПАЧЕХИЯВладимир ПутинФридрих МерцМОСКВАСергей Лавров
 
 
