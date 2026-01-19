ЕС хочет создать военный альянс с Украиной, но без США, пишет Politico
Politico: в Европе обсуждают создание нового военного альянса с Украиной и без США
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе обсуждают возможность формирования нового военного альянса с участием Украины, но без США, сообщает Politico.
"Этот формат (так называемая "коалиция желающих — Прим. ред.) потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. <…> В переписке с лидерами "Вашингтонской группы" также фигурирует Владимир Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею. Украина, безусловно, является самой милитаризированной страной среди представленных. <…> Если включить в расчет военную мощь Украины, а также Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", — утверждается в статье.
Автор публикации отмечает, что обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе "необходимо провести, и как можно скорее".
Ранее Politico сообщало, что лидеры европейских стран обсуждают последние действия президента США Дональда Трампа в групповом чате.
Отмечалось, что в чате активно обмениваются сообщениями премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. За последний год у них вошло в привычку обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то "дикое и, вероятно, разрушительное".
Издание отмечает, что эта "неофициальная, но активная структура" получила название "Вашингтонская группа" после того, как несколько европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским посетили Белый дом в августе прошлого года. Глава киевского режима также взаимодействует с членами "Вашингтонской группы" в этом чате.
Ранее крупнейшая политическая сила в Европарламенте — Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — заявила, что взаимоотношения ЕС и США достигли самого низкого уровня за всю историю.