ЕС хочет создать военный альянс с Украиной, но без США, пишет Politico

В Евросоюзе обсуждают возможность формирования нового военного альянса с участием Украины, но без США, сообщает Politico. | 19.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-19T21:02+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860665544_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b94a8ad95a6b5e52ca23c7667888b263.jpg

МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. В Евросоюзе обсуждают возможность формирования нового военного альянса с участием Украины, но без США, сообщает Politico. "Этот формат (так называемая "коалиция желающих — Прим. ред.) потенциально может стать основой для нового альянса в сфере безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. <…> В переписке с лидерами "Вашингтонской группы" также фигурирует Владимир Зеленский, что добавляет еще одну интригующую идею. Украина, безусловно, является самой милитаризированной страной среди представленных. <…> Если включить в расчет военную мощь Украины, а также Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих окажется огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства", — утверждается в статье. Автор публикации отмечает, что обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе "необходимо провести, и как можно скорее". Ранее Politico сообщало, что лидеры европейских стран обсуждают последние действия президента США Дональда Трампа в групповом чате. Отмечалось, что в чате активно обмениваются сообщениями премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. За последний год у них вошло в привычку обмениваться сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то "дикое и, вероятно, разрушительное".Издание отмечает, что эта "неофициальная, но активная структура" получила название "Вашингтонская группа" после того, как несколько европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским посетили Белый дом в августе прошлого года. Глава киевского режима также взаимодействует с членами "Вашингтонской группы" в этом чате. Ранее крупнейшая политическая сила в Европарламенте — Европейская народная партия, за которой стоит нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — заявила, что взаимоотношения ЕС и США достигли самого низкого уровня за всю историю.

сша, украина, франция, владимир зеленский, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес, нато